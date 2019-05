Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa postat aseara pe pagina oficiala de internet a Primariei orasului Navodari se arata ca "in data de 10 mai 2019, a fost finalizata cercetarea disciplinara prealabila a angajatelor implicate n incidentul de la Cresa nr. 20 Navodari".Conform acestui comunicat o infirmiera…

- Comunicat. Direcția Generala Poliția Locala Arad ii anunța pe aradenii care dețin exemplare canine incadrate in categoriile cainilor periculoși sau agresivi asupra demararii verificarilor la domiciliu...

- Mama copiilor batuți cu bestialitate de tatal lor s-a intors din Anglia. Individul a fost arestat acum o saptamana dupa ce și-a batut copiii și s-a filmat. Femeia a sunat insa la rude, care au anunțat Poliția, și minorii au ajuns in grija unei bunici. Mama copiilor din Galați s-a intors marți in Romania…

- Poliția din Galați face cercetari dupa ce o studenta de 20 de ani, din Republica Moldova, a murit in urma unei petreceri dintr-un club din Galați. Fata a ajuns la spital intoxicata cu alcool și o substanța necunoscuta.Studenta din Republica Moldova a murit, luni, la un spital din Galați, unde a ...

- Primariile din șase orașe din Germania au fost evacuate marți dimineața in urma primirii unor amenințari anonime cu bomba, potrivit presei locale, informeaza site-ul de știri The Local potrivit mediafax. Potrivit informațiilor inițiale, amenințarile au vizat primariile din orașele Augsburg,…

- Un copil de un an din localitatea Barbuletu s a injunghiat cu un cutit in burta, in timp ce se afla in casa cu mama sa, iar Politia a deschis o ancheta pentru a afla cum a avut loc incidentul, informeaza, joi, IPJ Dambovita, citat de Agerpres.roCopilul va fi transportat la un spital din Bucuresti. 39;…

- Comunicat. Temperaturile pozitive inregistrate in ultima perioada le-a permis constructorilor reluarea lucrarilor pe stadionul municipal “Francisc Neumann”. Zilele acestea Firma SC Rulouri de gazon SRL, cea care a...