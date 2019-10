Stiri pe aceeasi tema

- "Ii somez sa nu adopte nicio hotarare, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotarare, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri si care are consecinte bugetare. Acest guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotarare de guvern. Daca totusi…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat joi ca va modifica Hotararea de Guvern prin care se va mari salariul minim pe economie cu 100 de lei, in cazul in care Guvernul Dancila va adopta un astfel de act normativ. "Ii somez sa nu adopte nicio hotarare, nu au capacitatea de a adopta o astfel de…

- Ministerul Muncii a publicat pe site-ul sau, in dezbatere publica, proiectul hotararii de guvern care prevede cresterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie, masura anuntata inca de marti de ministrul demis al Muncii, Marius Budai.

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotarare de Guvern conform caruia salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.262 lei lunar, incepand din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand…

- Sectiile de votare s-au deschis duminica in Portugalia, la orele 07:00 GMT, pentru alegeri legislative in care premierul socialist aflat la sfarsit de mandat Antonio Costa este dat drept marele favorit, informeaza AFP.

- Programul de guvernare mai prevede și creșterea ponderii alocate remunerarii salariaților in PIB la 38% in 2019 și 40% in anul 2021. O varianta care este luata in calcul este ca incepand de anul viitor, valoare salariului minim brut pe economie sa se faca in raport cu salariul mediu brut.…

- Liderul PNL Constanta, Bogdan Hutuca, a criticat Guvernul pentru masura cresterii salariului minim in constructii, in urma acestei masuri numeroase primarii ajungand sa aiba probleme financiare, in conditiile in care au fost nevoite sa plateasca mai mult pentru investitiile facute.

- Ziarul Unirea Liber la creșterea salariului minim pe economie. Comisia Naționala de Prognoza vine cu propunerea, ministrul Muncii spune ca mai trebuie așteptat puțin Creșterea salariului minim pe economie este propusa, din nou, de Comisia Naționala de Prognoza, prin interemdiul Consiliului de Programare…