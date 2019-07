Portugalia: Peste 700 de pompieri luptă contra incendiilor de pădure în centrul ţării Sute de pompieri, dintre care patru au fost raniti, au luptat sambata contra incendiilor care au cuprins o zona de munte din centrul Portugaliei unde focul a ucis peste o suta de persoane in 2017, au anuntat serviciile de prim-ajutor, noteaza AFP.



Unul dintre pompieri este in stare grava, un sat a fost evacuat si altul este amenintat intr-o zona de munte si foarte impadurita din regiunea Castelo Branco, la 200 de kilometri nord de Lisabona, potrivit bilantului publicat pe site-ul Autoritatii nationale pentru protectie civila.



Peste 700 de pompieri si 240 de autovehicule

Sursa articol: agerpres.ro

