Dat castigator de mai multe luni in sondaje, partidul fostului primar al Lisabonei ar fi castigat 100 - 117 locuri in parlament, adica aproximativ 34 - 40% din sufragii, conform estimarilor televiziunii publice RTP si a concurentilor sai privati SIC si TVI, majoritatea absoluta in forul legislativ fiind fixata la 116 parlamentari.

Partidul Social-Democrat (PSD, centru-dreapta) a iesit pe locul al doilea, obtinand, conform estimarilor, intre 68 si 82 de locuri, adica 24%-31% din voturi.

Scrutinul confirma faptul ca Portugalia este unul din putinele state europene unde socialistii…