Portugalia: Parlamentul evită demisia guvernului minoritar, respingând câteva proiecte de lege în favoarea profesorilor Prim-ministrul Antonio Costa a amenintat vinerea trecuta ca va demisiona daca Adunarea va vota versiunea finala a textului, adoptata cu o zi inainte de comisia parlamentara de educatie datorita unei aliante neasteptate a doua partide de dreapta cu formatiuni ale stangii radicale care sustin executivul. Guvernul sustine ca adoptarea textului ar fi dus la o explozie a deficitului bugetar. Opozitia de dreapta a dat ulterior inapoi, anuntand ca nu isi va mentine sustinerea pentru aceasta masura decat daca este insotita de conditii care reduc sensibil impactul sau asupra finantelor publice.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul portughez Antonio Costa a amenintat vineri ca va demisiona daca parlamentul va vota in pofida avertismentelor sale o lege privind dezghetarea salariilor profesorilor, dupa o alianta neasteptata a partenerilor sai de stanga cu opozitia de dreapta, informeaza AFP si Reuters. "Aprobarea…

- Ultimele discutii dintre reprezentantii guvernului condus de premierul Theresa May si membrii Partidului Laburist, principala formatiune din opozitie, s-au desfasurat luni. Aceste negocieri urmaresc sa gaseasca o rezolvare in dosarul iesirii din UE, a carei data, fixata initial pentru 29 martie,…

- Presedintele PSD da semnmalul in privinta ministrului Justitiei, Tudorel Toder, devenit persona non grata in partid, pentru ca a refuzat sa semneze Ordonanta de modificare a Codurilor Penale. Guvernul trebuie sa inceteze cu "aceasta discutie la nesfarsit" pe tema ordonantelor de urgenta referitoare…

- Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD), Cristian Balaj, a declarat in cadrul unui interviu acordat AGERPRES ca Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) va ridica in scurt timp suspendarea Laboratorului de Control Doping de la Bucuresti. In cadrul interviului acordat de Cristian Balaj, care…

- Arad. Gata cu scandalul pe tema proiectului de gestionare a deseurilor de la nivelul judetului Arad? Cu proiectul s-ar putea. De ce spunem asta? Pentru ca, in acte, chiar si conform Guvernului PSD, mai exact Ministerului Fondurilor Europene, proiectul liberal privind serviciul integrat de gestionare…

- Ministrul Finantelor a acuzat opozitia, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa, ca a transformat Parlamentul in spectacol si ca, de aceea, urat sau prost sunt considerate mai jignitoare decat groparul Romaniei, tradator de tara sau hot. Teodorovici a tinut sa spuna ca mai grav este ca opinia…

- Parlamentul britanic a respins din nou marti acordul pentru Brexit, negociat de Theresa May cu oficialii UE. Chiar daca diferenta s-a mai redus putin fata de infrangerea istorica din ianuarie, lui May i-au lipsit 149 de voturi ca sa treaca acordul. Haosul a domnit in timpul dezbaterilor. May a fost…

- Orice solicitare a Guvernului de la Londra, privind amanarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, va trebui sa fie susținuta de o "justificare credibila și convingatoare", a declarat marți premierul olandez Mark Rutte, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Daca Marea…