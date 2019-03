Portugalia - O sportivă aflată în moarte cerebrală de trei luni a născut un băieţel O sportiva portugheza in varsta de 26 de ani, aflata in moarte cerebrala din luna decembrie, a nascut joi un baietel, prin cezariana si apoi a murit, fiind inmormantata vineri, informeaza BBC. Sportiva de talie internationala Catarina Sequeira se afla in moarte cerebrala in urma unui atac de astm suferit la domiciliu. Baietelul, numit Salvador, s-a nascut cand mama sa era insarcinata in circa 32 de saptamani si este in prezent ingrijit intr-un spital de neonatologie. Potrivit BBC, pana in prezent, in Portugalia a mai fost raportat un singur caz in care un copil a fost nascut de o mama aflata in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

