Portugalia nu legalizează consumul de canabis în scopuri recreative Proiectele depuse de Blocul de stanga (BE, extrema stanga) si deputatul Partidului pentru animale si natura (PAN) nu au obtinut decat votul alesilor din aceste partide si a 20 de deputati socialisti.



Majoritatea membrilor grupului parlamentar socialist s-au abtinut de la vot, in timp ce opozitia de dreapta si comunistii au votat impotriva ambelor propuneri, informeaza Agerpres.



In iulie anul trecut, parlamentul portughez a aprobat utilizarea terapeutica a derivatelor de canabis, alaturandu-se astfel altor tari europene unde prescrierea de canabis in scopuri medicale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

