Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul portughez al apararii a demisionat vineri la finalul unui incredibil caz de furt de materiale de razboi care au fost ulterior gasite datorita complicitatii dintre presupusii hoti si militarii insarcinati cu ancheta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fostul ministru Jose Alberto Azeredo…

- Ministrul de Externe al Franței Jean-Yves Le Drian a declarat miercuri ca bombardarea regiunii Idlib din Siria de catre forțele ruse, siriene și iraniene ar putea constitui o crima de razboi, relateaza Reuters.”Ipoteza crimelor de razboi nu poate fi exclusa ... odata ce cineva incepe sa bombardeze…

- Ministrul iranian al apararii, Amir Hatami, s-a intalnit duminica, la Damasc, cu omologul sau sirian, Abdallah Ayoub, cei doi responsabili salutand cooperarea stransa dintre statele lor si discutand despre reconstructia in Siria, devastata de conflictul inceput in 2011, transmite AFP, citand presa…

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters.

- O viitoare confruntare cu miscarea islamista palestiniana Hamas este doar o chestiune de timp, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, in conditiile in care cele doua tabere se afla intr-un fragil armistitiu dupa o grava escaladare a tensiunilor, informeaza AFP, preluata…

- Ministrul iranian al Apararii a anuntat luni ca tara sa dispune de o noua racheta balistica. Agentia de presa Tasnim, apropiata conservatorilor, precizeaza ca este vorba despre o racheta Fateh Mobin cu raza scurta de actiune.

- Fostul presedintre Traian Bsaescu il ataca dur pe ministrul Apararii, dupa gafa privind rachetele balistice de la Deveselu. "N-am crezut ca cineva poate face declaratii mai daunatoare tarii decat Petre Daea," a scris Basescu pe retelele de socializare. "Mihai Fifor, afara din guvern! (...) N-am crezut…

- Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.…