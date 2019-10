Presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, a fost numit din nou, marti, in functia de ministru de finante al guvernului portughez rezultat in urma alegerilor legislative de la 6 octombrie, marcat de mentinerea in post a 14 personalitati din totalul celor 19 portofolii, noteaza AFP.



Componenta noului executiv condus de socialistul Antonio Costa a fost anuntata in marti seara de presedintia Portugaliei.



Alaturi de Mario Centeno, in nucleul dur al guvernului se regasesc trei responsabili care au ocupat aceeasi functie in precedentul cabinet si vor avea ca si el rangul de ministru…