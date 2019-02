Portugalia: Guvernul remaniat nainte de alegerile europarlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul central Joao Teixeira, in varsta de 22 de ani, este ultimul jucator transferat de gruparea Politehnica Iasi.Potrivit site-ului clubului din Iasi, Teixeira s-a nascut in Franta, avand dubla cetatenie, franceza si portugheza. El a evoluat in Franta pentru echipa secunda a FC Metz,…

- Un elicopter medical s-a prabusit, sambata, intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras al Portugaliei si se crede ca toate cele patru persoane de la bord au murit, potrivit agentiei Reuters, care citeaza presa locala si serviciul de urgenta INEM.

- In perioada 6-7 decembrie, comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu se afla intr-o vizita oficiala la Lisabona, in Portugalia. "Portugalia a beneficiat deplin de rezultatele investițiilor de peste 100 miliarde de euro realizate in cadrul politicii de coeziune de la aderarea țarii la…

- Portugalia a fost realeasa 'Cea mai buna destinatie turistica din lume' pentru al doilea an consecutiv la gala World Travel Awards, desfasurata sambata seara la Lisabona, relateaza EFE. Anul trecut, Portugalia a obtinut cifre record in acest sector cu 24,1 milioane de turisti, iar anul acesta…

- Tragerea la sorti pentru semifinalele Ligii Natiunilor, faza finala ce va fi gazduita de Portugalia, va avea loc la 3 decembrie, la Dublin, de la ora 15.30.In faza finala a Ligii Natiunilor sunt calificate echipele Portugaliei, Elvetiei, Angliei si Olandei. Meciurile vor avea loc pe…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte patru au fost date disparute, luni, dupa o alunecare de teren care a distrus partial un drum care trece printr-o cariera de marmura in sud-estul Portugaliei, au anuntat serviciile de urgenta, scrie agerpres.ro.

- Un segment din autostrada intre localitatile Borba si Vila Vicosa din centrul Portugaliei s-a prabusit luni din cauza ploilor abundente, in urma incidentului decedand doua persoane, iar alte patru sunt date...

