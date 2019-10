Stiri pe aceeasi tema

- Un medic obstretician din Portugalia a fost suspendat dupa ce a adus pe lume un bebelus fara chip, potrivit www.straitstimes.com . Colegiul Medicilor din Portugalia l-a suspendat pe doctorul Artur Carvalho, suspectat de neglijenta, dupa ce un bebelus s-a nascut fara fata. Acest caz a socat intreaga…

- A fost haos pe un grup de WhatsApp, dupa un banal exercițiu de matematica. Parinții unor copii de clasa a patra s-au certat din cauza rezultatului, iar un tata chiar a fost exclus pentru ca nu era de acord cu soluțiile celorlalți și a luat partea invațatoarei. Discuția a fost facuta…

- Diogo Freitas do Amaral, liderul istoric al democratilor-crestini portughezi si considerat unul din parintii fondatori ai regimului democratic nascut in 1974, a decedat joi, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul de la Lisabona, potrivit AFP. Guvernul socialist a decis decretarea doliului national…

- Dupa o perioada in care nu și-au vorbit, Feli s-a impacat cu tatal ei, insa impacarea a venit tarziu: anul trecut, barbatul s-a stins, provocandu-i cantareței o suferința uriașa. De atunci, Feli a tot cautat o modalitate de a-i aduce un omagiu special. Și a reușit, la Afterhills. Tatal vedetei s-a nascut…

- Jean-Claude Bozga (35 de ani, fundaș central), un fotbalist care s-a nascut in Romania din tata congolez și mama romanca, vorbește foarte frumos despre Marian Huja, colegul sau de la HB Koge - echipa care activeaza in divizia secunda din Danemarca. CINE ESTE HUJA Marian Huja este stoper, a implinit…

- Vedeta de televiziune Andreea Marin a fost sa-și faca controlul medical de rutina. Intr-o postare pe care a facut-o pe pagina sa de socializare, Andreea marin a oferit detalii despre starea sa de sanatate. "Am invațat sa am grija de mine și de cei dragi, sa iau in seama orice semn pe care corpul mi-l…