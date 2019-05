Portugalia: Dezgheţarea salariilor pentru cadrele didactice; premierul ameninţă cu demisia Premierul portughez Antonio Costa a amenintat vineri ca va demisiona daca parlamentul va vota in pofida avertismentelor sale o lege privind dezghetarea salariilor profesorilor, dupa o alianta neasteptata a partenerilor sai de stanga cu opozitia de dreapta, informeaza AFP si Reuters.



"Aprobarea acestei initiative parlamentare va constrange guvernul sa-si prezinte demisia", a declarat Costa intr-o conferinta de presa, in timp ce alegerile legislative in termen sunt prevazute pentru 6 octombrie.



O crestere retroactiva a salariilor profesorilor, care au fost inghetate de mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

