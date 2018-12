Portugalia a fost realeasa 'Cea mai buna destinatie turistica din lume' pentru al doilea an consecutiv la gala World Travel Awards, desfasurata sambata seara la Lisabona, relateaza EFE. Anul trecut, Portugalia a obtinut cifre record in acest sector cu 24,1 milioane de turisti, iar anul acesta se indreapta spre "o crestere de 12 %", a declarat responsabila Turismului, Ana Mendes Godinho. In 2017, volumul de facturare in sectorul turistic, care presupune 10 % din PIB Portugaliei, a fost de 15 miliarde de euro, iar intre ianuarie si octombrie veniturile din turism au crescut cu 1,5 miliarde…