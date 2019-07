Portugalia - Circa 1.300 de pompieri, mobilizaţi pentru stingerea incendiilor izbucnite în centrul ţării Circa 1.300 de pompieri au fost mobilizati duminica pentru a stinge incendiile de padure izbucnite intr-o regiune muntoasa din centrul Portugaliei, relateaza DPA si APP. Cel putin opt persoane au fost ranite in weekend in urma incendiilor semnalate in districtele Vila de Rei, Macao si Serta - la circa 200 de kilometri nord-est de Lisabona, a informat ziarul Publico citand autoritatile. Un barbat a fost transportat la o clinica din capitala dupa ce a suferit arsuri grave, potrivit responsabililor din cadrul apararii civile. Vanturile puternice si temperaturi ridicate, de pana la 35 de grade Celsius,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

