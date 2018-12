Portugalia, cea mai bună destinaţie turistică din lume Anul trecut, Portugalia a obtinut cifre record in acest sector cu 24,1 milioane de turisti, iar anul acesta se indreapta spre "o crestere de 12 %", a declarat responsabila Turismului, Ana Mendes Godinho. In 2017, volumul de facturare in sectorul turistic, care presupune 10 % din PIB Portugaliei, a fost de 15 miliarde de euro, iar intre ianuarie si octombrie veniturile din turism au crescut cu 1,5 miliarde de euro. "Este un premiu pentru toti cei care lucreaza in sectorul turistic", a declarat Mendes Godinho, asigurand ca aceasta cifra record de 24,1 milioane de turisti din 2017 va fi depasita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

