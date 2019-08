Portugalia aproba vanzarea a inca 5 avioane F-16 Romaniei pentru 130 de milioane de euro Guvernul portughez a aprobat vanzarea celor 5 avioane F-16 catre Romania, costul tranzactiei fiind de cel putin 130 de milioane de euro, asa cum reiese din hotararea Executivului de la Lisabona.



"Rezolutia pentru autorizarea Fortelor Aeriene sa suporte costurile ce reies din contractul cu Romania pentru vanzarea a 5 avioane F-16.



Pentru a nu afecta capacitatea operationala a Fortelor Aeriene Portugheze, cheltuielile necesare pentru a finaliza tranzactia, estimate la 130 de milioane de euro, vor fi acoperite in totalitate din veniturile rezultate din contractul cu Romania

Sursa articol si foto: business24.ro

