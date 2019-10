Stiri pe aceeasi tema

- Seful Partidului Poporului (OeVP), fostul prim-ministru austriac Sebastian Kurz, a carui formatiune s-a plasat pe primul loc in alegerile anticipate de la 29 septembrie, a fost mandatat oficial luni de presedintele austriac Alexander Van der Bellen cu formarea noului guvern, insa

- Tanarul lider conservator Sebastian Kurz, clasat pe primul loc in alegerile legislative de la 29 septembrie, a fost insarcinat in mod oficial luni de catre presedintele Austriei Alexander Van der Bellen sa formeze un guvern, iar negocierile se anunta dificile, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Voi…

- Cu doua zile inainte de vot, pana la patru masuratori merg pe victoria socialistului Antonio Costa, care guverneaza in minoritate din 2015 cu sprijinul parlamentar al stangii radicale si care, dupa ziua de duminica, pare sa fie nevoit sa apeleze din nou la aliante pentru a forma un executiv. Formatiunea…

- Diogo Freitas do Amaral, liderul istoric al democratilor-crestini portughezi si considerat unul din parintii fondatori ai regimului democratic nascut in 1974, a decedat joi, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul de la Lisabona, potrivit AFP. Guvernul socialist a decis decretarea doliului national…

- Guvernul socialist a decis decretarea doliului national in ziua funeraliilor lui Freitas do Amaral, in semn de 'omagiu pentru unul din fondatorii democratiei noastre', a indicat premierul Antonio Costa intr-un comunicat. La randul sau, presedintele conservator Marcelo Rebelo de Sousa a amintit rolul…

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale in luna Noiembrie, in contextul in care regele Felipe al VI-lea nu a oferit inca un mandat pentru formarea unui nou Guvern, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu exista o majoritate…

- Principalul subiect a fost bugetul pentru anul viitor, orientat spre dezvoltarea economica. In acelasi timp, partidele s-au angajat sa nu pericliteze finantele publice.Cele doua formatiuni, traditional rivale, au convenit ca vor alcatui un nou guvern inaintea alegerilor anticipate necesare…

- Peste 800 de pompieri au fost mobilizați în centrul Portugaliei pentru a stinge trei incendii puternice de vegetație, iar autoritațile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele afectate, scrie Mediafax citând BBC.Cele trei incendii s-au declanșat sâmbata, iar autoritațile…