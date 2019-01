Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Praga a aprobat luni un proiect de lege vizand sa reglementeze relatiile dintre Cehia si Regatul Unit in cazul unui Brexit fara acord, a anuntat ministrul de interne, Jan Hamacek, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a aflat! Cați bani a incasat statul din taxa clawback…

- Guvernul irlandez va cere Uniunii Europene asistenta financiara de urgenta daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste blocul comunitar in luna martie fara un acord de retragere, a declarat joi ministrul agriculturii irlandez Michael Creed, transmite dpa. Irlanda…

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…

- Irlanda nu exclude posibilitatea de a-i solicita Uniunii Europene sa relaxeze sau chiar sa renunte la unele reguli ale pietei unice in cazul unui Brexit fara acord pentru a evita instalarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, a declarat miercuri ministrul de externe si vicepremierul irlandez Simon…

- Irlanda nu exclude posibilitatea de a-i solicita Uniunii Europene sa relaxeze sau sa chiar sa renunte la unele reguli ale pietei unice in cazul unui Brexit fara acord pentru a evita instalarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, a declarat miercuri ministrul de externe si vicepremierul irlandez…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP. 'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora locala…

- Guvernul britanic a anuntat joi ca va fi creat un fond in valoare de 9 milioane de lire sterline in sprijinul cetatenilor Uniunii Europene (UE) care vor avea nevoie de ajutor suplimentar pentru a solicita statutul de rezident permanent (settled status) in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Press…

- Lira sterlina ar putea suferi o „scadere dramatica“ daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana in lipsa unui acord, a avertizat Jon Cunliffe, viceguvernator al Bancii Angliei, potrivit Bloomberg. Directia monedei este dictata de negocierile cu UE, valoarea sa actuala reflectand un numar…