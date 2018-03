Portretul zilei cu Gogu Neagoe: Mihai Firica

Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea de marci postale "100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania" va fi lansata marti, la Parlament, in cadrul sedintei comune solemne pentru celebrarea Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis AGERPRES, pe timbrele emisiunii sunt ilustrate trei…

- Sala Cenaclului „George Bacovia” al Filialei Bacau a Uniunii Scriitorilor din Romania s-a umplut pana la refuz la sfarșitul saptamanii trecute la evenimentul de lansare a romanului „Incotro?” al prozatoarei bacauane Roxana Medvețki. Cartea, aparuta la Editura Cartex in acest an, cu o prefața de Petre…

- Frica de birocratie, instabilitatea economica si a legislatiei, taxele si impozitele prea mari ii tin pe multi romani din diaspora departe de a face investitii in Romania. Insa aceste temeri sunt mult exagerate, lucrurile s-au schimbat fata de momentul plecarii lor din tara, iar taxele sunt de cele…

- Nicolae Grigorescu , pictor Nascut:15 mai 1838 Pitaru, Romania Decedat 21 iulie 1907 (69 de ani) Campina, Romania Parinți: Ion și Ruxandra Grigorescu Frați și surori: Maria, Elena, Gheorghe și inca trei Casatorit :cu Maria Dancs Copii: Gheorghe Grigorescu Cetațenie:Romania , oraș :Campina Ocupație:…

- Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din Romania, și-a prezentat noile idei și proiecte menite sa-l mențina in funcția pe care o deține de la inceputul anilor 2000. Contracandidații lui Nicolae Manolescu sunt scriitorul Dan Lungu, scriitorul Ștefan Mitroi, Simona Vasilache și eseistul…

- Nicolae Titulescu (n. 4 martie 1882,Craiova, Romania – d. 17 martie 1941,Cannes, Franța) a fost un diplomat, jurist, profesor și om politic roman, in repetate randuri ministru al afacerilor straine, ministru plenipotențiar, fost președinte al Ligii Națiunilor. A fost membru titular (din 1935) al Academiei…

- Executivul comunitar a publicat, saptamana trecuta, analiza anuala privind situatia economica si sociala din statele membre.Potrivit Comisiei Europene, in pofida investitiilor substantiale, starea generala si siguranta in exploatare a drumurilor din Romania ramane slaba. „Autostrazile si drumurile nationale…

- Meteorologii anunța cod portocaliu de ninsori in intervalul 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15.In intervalul menționat, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei in cea mai mare parte a țarii. In…

- Reprezentanța Vaslui a USR și-a asumat o obligație morala: sa puna la punct in acest an detaliile organizatorice pentru lansarea la finele lui 2018, anul centenarului Marii Uniri, a concursului național de critica și istorie literara ”Nicolae Milescu Spatarul”. Zestrea culturala a județului s-ar putea…

- Va fi agitatie mare joi, la teatru. Pe 22 martie, la ora 18.00, in Sala Mare, nu oriunde, vine „Studenta criminala”. Eugenia Crainic, cunoscuta de foarte multi dintre aradeni ca jurnalist, azi purtator de cuvant al Institutiei Prefectului Judetului Arad, isi lanseaza chiar atunci, pe 22 martie, cu…

- Mii de etnici maghiari din Harghita au participat, joi, la manifestarile dedicate Zilei de 15 Martie, care s-au organizat in toate localitatile in care traiesc membri ai acestei comunitati, parlamentari sau lideri locali vorbind despre importanta zilei si despre nazuintele maghiarimii din Romania.…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât gestionarea crizei migratiei, a declarat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, în cadrul unui eveniment organizat la Sfântu Gheorghe cu ocazia Zilei

- Partidul Miscarea Populara cere Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania sa respecte, cu prilejul sarbatoririi Zilei maghiarilor de pretutindeni, legile din tara noastra si sa arboreze, cu acest prilej, si steaguri romanesti, alaturi de cele rosu-alb-verde cu care au fost pavoazate strazile Municipiului…

- Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intrevedere cu ES Thanglura Darlong, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Indiei, cu reședința in Romania, acreditat in țara noastra, in Republica Moldova și Albania.…

- Colegii lor din alte tari vad fara prea mare efort ca latraii se dau de ceasul mortii doar in speranta ca guvernul, care, din pacate, nu este al partidelor lor si nici al lui Iohannis, se va discredita atat de mult incat sa-l injure toata lumea. Si, desigur, ca partidele care sunt la guvernare vor…

- Academicianul Razvan Theodorescu a declarat, vineri, ca ''este elementar istoriceste'' sa se spuna ca Revolutia Romana a inceput in decembrie 1989 si s-a terminat in decembrie 1991, cand tara noastra a avut o noua Constitutie. Academicianul a participat la dezbaterea publica "Etapele…

- Martie este ziua in care celebram femeia, atat din perspectiva statutului și rolului in societate, cat și din cea personala: mama, fiica, soție, sora. De la stabilirea zilei internaționale a femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezoluția Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, și pana in prezent,…

- Anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, invocand faptul ca schimbarea orei de doua ori pe an ii pune in dificultate pe oameni.…

- Ion Creanga (n. 1 martie 1837, Humulești; d. 31 decembrie 1889, Iași) a fost un scriitor roman. Recunoscut datorita maiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creanga este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii romane mai ales datorita operei sale autobiografice Amintiri din…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Acad. Dan Balteanu , geograf (n. 1943); Doina Simionescu , artist plastic (n. 1947); Dorin Dobrincu , istoric, f. director general al Arhivelor Naționale ale Romaniei (n. 1972); Doru Ana , actor (n. 1954); Horia Grama , deputat PSD de Covasna (n. 1962); Ion…

- Roxana Ciuhulescu, vedeta postului ProTV, a anunțat inca de anul trecut, atunci cand s-a logodit ca iși mai dorește un copil cu noul sau partener. Daca pana acum totul a fost la nivel de zvon, Roxana a confirma oficial ca este insarcinata.

- Nascut pe 12 februarie 1939, la Chisinau, Boris Craciun s-a stabilit inca din copilarie la Iasi, iar apoi a absolvit Facultatea de Filologie - Istorie a Universitatii „Al. I. Cuza" Iasi. Romancier, dramaturg, reporter, editor, el a fost membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si fondator al Editurii…

- Reputatul om de cultura, Printul Serban Cantacuzino s-a stins din viata la 90 de ani. Acesta a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea monumentelor istorice din Romania.

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care le permite autoritatilor locale sa taie banii de investitii si sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anuntul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- Romania are cel mai mare potential de dezvoltare a segmentului de plați mobile, fiind lidera detasata a regiunii, iar in curand telefonul mobil va putea fi folosit ca instrument de plata contactless la POS.

- Intr-o perioada in care analisti ca Dan Dungaciu avertizeaza ca Romania este „intr-un deficit profund de gandire strategica “ in materie de politica externa si relatii internationale, PSD da afara din Ministerul de Externe diplomati de cariera, dar pastreaza demnitari promovati strict pe baza de proptele…

- Sute de oameni au raspuns apelului Fundației Mereu Aproape și au adus pantofi roșii pe treptele Muzeului National de Istorie a Romaniei pentru a marca lupta impotriva violenței. Pentru mii de femei din Romania, Valentine's Day a fost inca o zi in care au fost abuzate fizic și psihic…

- Echipa Romaniei de Fed Cup s-a impus fara drept de apel in fața echipei Canadei. Dupa prima zi, Romania conducea cu scorul de 2-0, iar in primul meci al zilei de azi, Irina Begu s-a impus in fața Katherinei Sebov.In primul set Irina Begu s-a impus cu scorul de 6-2, in timp ce in setul al doilea…

- Astazi, de la ora 12:00, se joaca ultimele meciuri din duelul Romania - Canada, din turul I al Grupei II Mondiale la Fed Cup. Dupa prima zi, Romania conduce cu 2-0. Romania - Canada 2-0 liveTEXT de la ora 12:00 Irina Begu - Carol Zhao Dupa victoriile de ieri, obținute de Sorana Cirstea și Irina Begu,…

- 2018 a fost pana acum un an memorabil pentru sportiva nascuta la Sinaia. Mai intai, a patruns, in premiera, in Top 100 WTA, iar acum a fost convocata pentru prima data in echipa de Fed Cup a Romaniei.

- Romania si Canada se intalnesc in perioada 10-11 februarie, in primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup. Primul meci al zilei de sambata le aduce fata in fata pe Sorana Cirstea (38 WTA) si Carol Zhao (138 WTA), de la ora 13:00. Confruntarile vor putea fi urmarite in direct pe Digisport si Telekom…

- Redacția NOI.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Candu susține ca Rusia elibereaza pasapoarte locuitorilor din Transnistria Ciți bani au ajuns in bugetul Moldovei din privatizari in anul 2017? Radu: Nu ma vor opri pina nu voi curața aceasta mafie ”medicala” Majoritatea cetațenilor…

- Schiorul Pita Taufatofua, singurul reprezentant al statului Tonga la Jocurile Olimpice de iarna 2018, a defilat la bustul gol in cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului sportiv care a avut loc vineri la PyeongChang, scrie Reuters. Pita Taufatofua, care evolua in concursul…

- Vineri a avut loc tragerea la sorti a meciurilor intalnirii dintre Romania si Luxemburg, din turul I al Grupei a doua a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis. Prima partida se va disputa sambata si ii aduce fata in fata pe Nicolae Frunza (596 ATP) si Ugo Nastasi, de la ora 12.00.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului "Ciocarlia". Cei prezenti in terminalul aeroportului s-au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii Ansamblului…

- Simona Halep si Ana Bogdan au aflat orele la care vor evolua, sambata, la Australian Open. Sportivele din Romania au fost programate in deschiderea zilei, atunci cand temperaturile la Melbourne sunt extrem de ridicate.

- Meteorologii ANM au emis, recent, o noua informare de vreme rea. Potrivit specialistilor, pana miercuri, 17 ianuarie, Romania va fi lovita de ninsori puternice, iar vantul se va intensifica. "In cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie) și in primele ore ale zilei de marți (16 ianuarie)…

- A aparut ediția on-line a nr. 156 (ianuarie 2018) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, a Consiliului Județean Salaj, a Primariei și a Consiliului Local al municipiului Zalau. Detalii, ca de obicei,…

- Astazi, la Botoșani vor avea loc Zilele Eminescu si Premiul național de poezie ”Mihai Eminescu”, ediția a editia XLIX. Primaria Municipiului Botosani, Consiliul Local Botosani, Consiliul Judetean Botosani, Memorialul Ipotesti – Centrul National de Studii Mihai Eminescu, Fundatia Culturala Hyperion-Caiete…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop , a venit cu o alta veste importanta pentru profesori , dupa ce vineri declarase ca s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesori i din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei. In ceea ce priveste vouchere le de vacanta, oficialul…

- Biletul zilei: Obiectivul este clar: al 8-lea bilet caștigator al lunii. In conceperea acestuia am luat in calcul minimum doua modificari ale tabelei in confruntarile Bournemouth – Arsenal și Real Sociedad - FC Barcelona. Teoretic, pronosticurile ne-ar putea fi lejer ”inverzite” doar de evoluțiile…

- „Romanul a pornit de la un pariu cu mine insumi de a construi un spatiu cultural” – aceasta este confesiunea lui Adrian Lesenciuc, membru al filialei Brasov a Uniunii Scriitorilor din Romania, care si-a lansat romanul „Cimitirul eroilor”, vineri, la Libraria St. O. Iosif din Brasov. Alaturi de autor…

- Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” Iasi si Asociatia „Universul Prieteniei” Iasi organizeaza miercuri 17 ianuarie 2018, ora 14, evenimentul cultural „Stelele apun maret” pentru a marca implinirea a 168 ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationale. Elevii scolii vor avea ocazia…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Mutu , fotbalist (n. 1979); Cristian Petru Bodea , senator PNL de Bihor (n. 1974); Lucian Vasiliu , scriitor (n. 1954); Marin Burlea , senator UNPR de Iasi (n. 1949); Monica Gabor , top model, f. nevasta a lui Irinel Columbeanu (n. 1987); Ovidiu Coriolan…

- Copilul a ajuns la Spitalul Judetean Suceava in cursul zilei de marti, fiind diagnosticat cu stomatita, dar ulterior starea sa de sanatate s-a inrautatit. Baiatul a fost transferat la sectia de Terapie Intensiva din cadrul aceluiasi spital, unde a fost intubat. El a murit in cursul zilei de joi.…

- Scriitorul Mugur Andronic a fost primit la finele anului trecut in Uniunea Scriitorilor din Romania, devenind cel de al 19 sucevean membru al acestui organism.Mugur Andronic a debutat in anul 1990 cu placheta „Ganduri postume", cuprinzand versuri, proza poeticasi grafica artistica. In ...

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Giura , grafician, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Catalin Balescu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Dorin-Ioan Rus , istoric (n. 1973); Elena Dumitru , f. deputat FSN de Dambovita…