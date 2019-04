Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Nicolicea e la al saptelea mandate de deputat, fiind ales pentru prima data in 1992 in Parlament. Nicolicea s-a remarcat mai ales prin declaratiile controversate, prin jigniri ale colegilor din Opozitie, dar si prin tacerea absoluta privind studiile sale de drept.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca Eugen Nicolicea, propus sa preia Ministerul Justitiei, stie procedurile, are cunostinte juridice foarte bune, este foarte riguros, iar partidul are ''foarte multa incredere'' in el. "Este o propunere foarte buna. Este un om care…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, dupa CEX-ul PSD, ca Eugen Nicolicea, propunerea social-democraților pentru a-l inlocui pe Tudorel Toader in funcția de ministru al Justiției, va trebui sa asigure „deblocarea actelor normative de la...

- Comitetul Executiv National al PSD a decis miercuri sa-i retraga sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader și l-a propus ca inlocuitor pe Eugen Nicolicea. De asemenea, vor fi trimise presedintelui si cererile de revocare a ministrilor pentru Romanii de pretutindeni si pentru Fonduri Europene,…

- UPDATE: PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru ministrul Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea lui Tudorel Toader. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu. Stirea initiala…

- UPDATE: Partidul Social Democrat a votat, miercuri, retragerea spirjinului pentru Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea ministrului Justiției. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu.…

- "Nu am fost invitat la sedinta CEx de miercuri. Daca voi fi invitat, voi participa", a declarat marti Tudorel Toader marti dimineata pentru Romania TV. Liviu Dragnea a anuntat in repetate randuri ca PSD nu-l mai sustine pe Tudorel Toader la Ministerul Justitiei, pentru ca a promis ordonante…

- Președintele Comisiei Juridice a Senatului, fost ministru al Justiției, Robert Cazanciuc (PSD), a declarat, luni, la dezbaterile din comisiile de resort pe marginea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2019, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar fi trebuit sa aiba curajul sa vina la discuții…