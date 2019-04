Stiri pe aceeasi tema

- Ediția cu numarul 114 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre problemele cu care se confrunta copiii autiști și parinții…

- Ediția cu numarul 113 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre bataile de cap pe care le da inscrierea in clasa pregatitoare…

- Timișorenii care beneficiaza de apa calda și incalzire de la Colterm vor ramane din nou, de maine, fara aceste servicii. E-On a anunțat primaria ca maine, in urma neachitarii facturilor conform ințelegerii stabilite, va opri furnizarea de gaze naturale, ceea ce inseamna ca toți abonații Colterm vor…

- ACS Poli incearca sa treaca peste esecul cu UTA maine, intr-un important joc pe teren propriu. Elevii lui Valeriu Rachita au insa parte de un adversar puternic, a treia clasata Academica Clinceni, formatie hotarata sa recupereze la Timisoara punctele pierdute acasa tocmai cu o alta timisoreana, Ripensia.…

- Tion: Ce inseamna Electronic Resistance? E.R.: Electronic Resistance a pornit de la visul de a deveni un studio multidisciplinar de creație multimedia atat pentru mediul de afaceri cat și pentru cel cultural. Majoritatea activitaților ER se desfașoara la granița dintre digital și analogic.…

- Taxa pe papuci este de 1 leu și trebuie pentru utilizarea papucilor de unica folosinta de catre vizitatorii care vin la pacienții Spitalului Județean de Urgența din Suceava. Conducerea unitații a explicat ca masura are menirea de a preveni ”infecțiile nosocomiale”. Mergand mai departe, aflam ca in…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a reluat, miercuri, protestele de strada in Capitala, reclamand lipsa de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. Uber a transmis ca este de acord cu protestatarii…

- Cateva dintre cele mai aclamate nume ale muzicii romanești, dar si artisti din Serbia, Ungaria și Bulgaria vor sosi la cea de-a doua ediție a Embargo Fest, care se va desfasura in perioada 16-19 mai 2019, in comuna Dudeștii Vechi din județul Timiș. Evenimentul va avea loc pe parcursul a patru…