Portret Mario Draghi, renegatul salvator al monedei euro Dupa ce a salvat euro cu ajutorul a trei cuvinte magice, președintele Bancii Centrale Europene, care își va încheia mandatul la finalul lunii octombrie, este mai criticat ca niciodata. Iata bilanțul celor opt ani ai lui "Super Mario", potrivit L'Echo, citat de Rador.

Când Mario Draghi a preluat funcția de președinte al Bancii Centrale Europene (BCE), pe 1 noiembrie 2011, un economist din Belgia preciza, în paginile publicației noastre: "Este italian și nu va dori sa treaca drept unul care își favorizeaza propria țara. Draghi va adopta deci comportamentul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat, pana in prezent, MAE a propus organizarea a 777 sectii de votare pentru alegerile prezidentiale. De asemenea, va fi redus numarul de sectii de votare organizate in Germania de la 84 la 79, ca urmare a solicitarii Ministerului german al Afacerilor Externe. 'Subliniem…

- Romania a castigat titlul de campioana europeana la competitia European Cyber Security Challenge 2019, care a avut loc in perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, potrivit Agerpres Distinctiile au fost acordate echipei Romaniei si celorlalte tari in cadrul Galei de decernare…

- Marele premiu al loteriei Euromillions, valoare de 170 milioane lire sterline, a fost caștigat marți de un britanic. Caștigatorul va deveni astfel posesorul celui mai mare premiu din istoria loteriei și va avea mai mulți bani decat cei mai bogați artiști britanici, scrie BBC News. Operatorul național…

- Exodul creierelor. Tot mai mulți romani aplica pentru joburi in strainatate, majoritatea pana in 35 de ani. Germania și Marea Britanie atrag cei mai mulți specialiști, Italia iese din top Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au inregistrat…

- BIFE SIM a avut loc intre 12 si 15 septembrie, fiind organizat de Romexpo impreuna cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania si Camera de Comert si Industrie din Romania. Aceasta a avut loc in Pavilioanele B1 si B2 si au participat peste 230 de comapanii romanesti si internationale din tari…

- In trimestrul al doilea, statele membre cu cele mai scazute rate ale locurilor de munca vacante erau Grecia (0,7%), Bulgaria si Spania (ambele cu 0,9%), Irlanda si Portugalia (ambele cu 0,9%), Polonia, Slovacia si Romania (toate cu 1,1%), informeaza Eurostat.Țarile membre cu cea mai mare rata…

- ”Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie, valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi cuantumul de 15,18 lei. Valoarea nominala stabilita se aplica și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2020 respectiv, februarie 2020 și martie 2020”,…

- Sase tari din Uniunea Europeana, printre care și Romania, sunt dispuse sa primeasca o parte din cei 147 de migranti imbarcati pe nava umanitara a organizatiei neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, aflata in prezent in fata insulei italiene Lampedusa, intr-un moment in care autoritatea ministrului…