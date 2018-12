Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Abrud si Bucium au confiscat 18 metri cubi de material lemnos, in urma unui control in trafic. Un barbat din Maramures transporta, cu un camion, lemn pentru care nu detinea acte corespunzatoare. Potrivit IPJ Alba, joi, 29 noiembrie, in jurul orei 18.00, politistii din Abrud, in timp ce…

- Ion Crișan, un tanar din Abrud, a venit astazi la Alba Iulia, de Centenarul Marii Uniri, incalțat și imbracat cu opincile, ițarii și camașa lui Elie Bufnea, un luptator antibolșevic din Apuseni. “Camașa, ițarii și opincile au aparținut unui mare erou al Primului Razboi Mondial, Elie Bufnea, pe care…

- Clubul Sportiv Offroad Alba și partenerii au organizat in weekend-ul 17-18 noiembrie cea de-a VII-a ediție a concursului devenit deja tradiție, TOAMNA IN APUSENI. 4×4, Noroi, Munte, Motoare Turate, Adrenalina, Rezistența, Aventura, Pasiune! Mai ai nevoie și de alte motive? De asta au parte pasionatii…

- La inceputul anilor 1950, a fost infiintata Societatea romano-sovietica „Sovrom Kvartit“ sau „Sovromura” cu scopul de sprijinire a programului nuclear militar sovietic. Acesta avea ca scop sa faca prospectii de uraniu in Apuseni, operatiunile incepand in primii ani de la instalarea regimului stalinist…

- Pe urmele eroilor: Scriitori romani pe frontul Primului Razboi Mondial Foto: Radio România. Scriitori români pe frontul Primului Razboi Mondial și o prietenie în vreme de razboi- Octavian Goga și Ady Endre. Totul sau nimic- era crezul tinerilor plecați pe frontul Marelui…

- Autor: Stelian ȚURLEA Generalul de brigada prof. Univ. dr. Adrian Stroea a lansat la inceputul verii acestui an biografia incredibila a colonelului Otto Erich Benedict. Nascut in 1898 intr-o familie din Banatul sarbesc, cu tata german și mama de origine aromana, colonelul Benedict a a participat la…

- Compania miniera Cupru Min SA Abrud a achizitionat recent doua autobasculante de 91 de tone. Acestea se adauga celorlalte sapte autobasculante de aceasta capacitate care exista in dotarea companiei miniere din Apuseni. Potrivit reprezentantilor companiei, in luna august 2018 s-au contractat doua autobasculante…