Portocala, beneficii pentru sănătate. 10 motive să mănânci portocale Portocala beneficii pentru sanatate. Iata 10 motive sa mananci portocale: 1. Previn cancerul Portocalele sunt bogate in substante care apara organismul de multiple forme de cancer, inclusiv cancer de piele, plamani, sani, stomac si colon. De asemenea, un studiu recent realizat in Japonia releva faptul ca vitamina A din portocale previne aparitia cancerului la ficat. 2. Previn bolile renale Sucul de portocale reduce riscul aparitiei bolilor renale si a pietrelor la rinichi. 3. Reduc colesterolul Bogate in fibre solubile, portocalele sunt indicate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

