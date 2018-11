Asa cum am promis, revenim cu episodul 2 din epopeea "Portocala, in soc post-traumatic". Primul episod aici!

Vineri, procurorul Negulescu Mircea a participat in comuna Adunati la „majoratul” viitorului “cumnat”, unul din cei 17 frati ai politistei Popescu Ana Maria de la IPJ Prahova.

Dupa ce a cantat la microfon melodia “Sanie cu zurgalai” pe versurile Mariei Ciobanu, in vadita stare de ebrietate si euforie, dand dovada de nonsalanta la cate dosare penale are ca urmare a fabricarii in zeci de dosare de probe, procurorul Negulescu Mircea a plecat cu concubina sa, politista…