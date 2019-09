Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 august a.c., politistii bacauani au luat masura retinerii pentru 24 de ore a cinci persoane, din Buhusi, banuite de comiterea infractiunilor de furt calificat si favorizarea faptuitorului.Ulterior,4 dintre acestea au fost arestate preventiv pentru o perioada de 30 de zile. Politistii din…

- Din nefericire, din ce in ce mai mulți cetațeni manifesta neglijența in gestionarea bunurilor personale și de valoare, pe care le dețin, fapt care culmineaza, cu pierderea sau furtul acestora. A fost și cazul numitei, C.E, de 57 de ani, din Bacau, care a ieșit la cumparaturi intr-un market din vecinatatea…

- Astazi, in jurul orelor 03.40, pe adresa Poliției Locale a venit o sesizare, care semnala faptul ca, in cartierul Șerbanești, o persoana consuma bauturi alcoolice și se manifesta zgomotos, creand o stare reala de disconfort cetațenilor. In zona, s-a deplasat un echipaj din cadrul Compartimentului Intervenții,…

- Ieri, 21.08.2019, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica și Evidența Persoanei, aflați in timpul serviciului de patrulare in zona de nord a municipiului, s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in zona stației de autobuz din vecinatatea Curții de Apel, se afla un copil de aproximativ…

- Dupa ce a fost la cumparaturi, o femeie de 70 de ani s-a așezat sa se odihneasca pe o banca, insa a uitat o borseta in care avea bani și acte. Un trecator a vazut borseta și a anunțat Poliția locala. Din nefericire, din ce in ce mai mulți cetațeni manifesta neglijența in gestionarea bunurilor […] Articolul…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul I.P.J.Bacau si cei de frontiera au actionat in incinta aeroportului „George Enescu” din localitate, ocazie cu care au depistat un barbat de 41 de ani, din judetul Neamt, urmarit international. Acesta se sustragea de la executarea unui mandat european de…

- Vineri, 19.06.2019, in jurul orelor 22.10, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei aflați in exercitarea atribuțiunilor de serviciu in zona Centrala au observat ca intr-un autoturism ce se deplasa pe Bulevardul Unirii se aflau mai multe garduri metalice care aveau…

- Politistii locali din municipiul Arad au fost dotati cu "body cam"-uri, dispozitive montate pe uniforma care inregistreaza audio-video interventiile sau discutiile cu cetatenii, 20 de echipamente fiind deja operationale, in timp ce alte 40 vor fi cumparate dupa rectificarea bugetara, anunța AGERPRES.Primarul…