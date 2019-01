Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj trebuie sa gaseasca in acest sezon noi surse de finanțare, dupa ce finanțatorul Nelu Varga a anunțat ca nu va mai aduce bani pentru echipa, scrie Prosport.Citește și: Victor Ponta lanseaza acuzații INCENDIARE: Dragnea și Valcov vor ajunge la inchisoare Nelu Varga a finantat…

- CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Viitorul, 1-0 (Tucudean 33), si se mentine pe primul loc, cu 43 de puncte, la 3 de rivala FCSB. Viitorul este pe locul 4, cu 33 de puncte. Campioana a jucat modest, a fost dominata aproape tot meciul, dar a marcat la singura ocazie pe care a avut-o si pune…

- Mai zambitori ca oricand dupa ce au spulberat-o pe Dinamo, 3-0, jucatorii de la CFR Cluj au sarbatorit Moș Nicolae impreuna cu juniorii clubului. Adunați cu mic cu mare, fotbaliștii antrenați de Antonio Conceicao au imparțit cadouri și autografe micilor "feroviari", care le-au cerut la schimb un singur…

- Liderul CFR Cluj se poate distanța in aceasta seara de principalele urmaritoare. Campioana en-titre joaca pe teren propriu cu Dunarea Calarași, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 21:00 »…

- Adrian Chelba, castigatorul editiei cu numarul 30 a "Cupei Libertatii - Memorialul Vasile Balmus", tinteste obtinerea statutului de culturist ... The post Un timisorean bate la usa culturismului profesionist. Daca se va impune la Cupa Mondiala, Adrian Chelba va fi premiat de Arnold Schwarzenegger appeared…

- Elev in clasa a XII-a la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”, Radu Tulcan este pasionat de limba japoneza și e un talentat dansator. The post Invațand limba japoneza, in pași de dans. Sunt cele doua pasiuni ale unui elev timișorean appeared first on Renasterea banateana .

- Cațiva anchetatori de la anticorupție, insoțiți de polițiștii DGA au ajuns, la orele dimineții, la Spitalul Militar din Timișoara. The post Medic timișorean, ridicat de DNA appeared first on Renasterea banateana .

- Ideea unui polițist de frontiera din Timișoara este la un pas de a revoluționa, pe plan mondial, modul de interacțiune al societații civile ... The post Un polițist timișorean a pus bazele unei aplicații mobile care ar putea avea impact pe plan mondial appeared first on Renasterea banateana .