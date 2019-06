Portarul Cillessen, transferat de la FC Barcelona la Valencia

Stiri pe aceeasi tema

- Jasper Cillessen (30 de ani) vrea sa plece de la Barcelona, dar ii va fi greu sa o faca la pretul cerut de sefii catalani in schimbul sau. O spune chiar portarul batav, care in ultimii ani a fost rezerva lui Marc-Andre ter Stegen (26 de ani) pe Camp Nou potrivit mediafax.Conducerea Barcelonei…

- Meciul Valladolid - Valencia, scor 0-2, din ultima etapa a LaLiga, in urma caruia oaspetii si-au asigurat calificarea in Liga Campionilor, este una dintre intalnirile care ar face obiectul arestarilor efectuate, marti, de politia spaniola, intr-un dosar de partide aranjate, scrie marca.com, relateaza…

- Inca nu s-a disputat finala Ligii Campionilor, dar se cunosc primele 25 din totalul de 32 de echipe care se vor afla in grupele competitiei in sezonul urmator. Pentru moment acestea sunt echipele care vor juca, sigur, in Liga Campionilor, sezonul 2019-2020: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid,…

- Barcelona nu pierduse niciodata nu pierduse o finala in care Leo Messi a marcat! Golul de la Sevilla nu a fost de ajuns, iar cotidianul catalan Sport lanseaza alarma. "Liliecii" i-au refuzat si visul eventului, cucerind trofeul chiar la centenarul clubului A marcat in sase finale diferite de Cupa Regelui…

- Pe arena lui Betis, ”Benito Villamarin”, din Sevilla, Valencia a cucerit Cupa Regelui la 100 de ani de la infiintare. ”Liliecii” au inceput tare și aveau deja 2-0, prin reușitele lui Gameiro (21) și Rodrigo (33) Messi si-a readus echipa in joc (73), dar s-a terminat 2-1 pentru Valencia, care a cucerit…

- Leo Messi poate reuși "dubla" campionat - Cupa, daca o invinge pe Valencia in finala Copei del Rey. Dar și acest sezon a fost o mare dezamagire pentru argentinian. E al patrulea an la rand in care Barcelona nu joaca finala Champions League, eliminata de Liverpool in semifinale (3-0 și 0-4). Inaintea…

- Barcelona s-a ințeles cu Ludovit Reis, mijlocaș central olandez in varsta de 18 ani. Catalanii le vor plati celor de la Groningen opt milioane de euro. Barcelona l-a transferat deja pe Frenkie de Jong (22 de ani) de la Ajax Amsterdam, in schimbul sumei de 75 de milioane de euro. Mijlocașul era in vizorul…