Portare numere telefon. ANCOM, informaţii oficiale Conform datelor centralizate de arbitrul telecom, pe parcursul anului 2018 au fost portate 930.522 de numere de telefon, dintre care aproximativ 92% (respectiv 856.584) sunt numere de telefonie mobila si doar 73.938 numere de telefonie fixa. Media lunara de portari in 2018 a crescut fata de anul anterior la 77.543, de la 74.391 in 2017, iar in lunile octombrie si decembrie s-au portat cele mai multe numere, adica 109.887 si, respectiv, 98.775.



Din totalul numerelor portate anul trecut, cele mai multe (78%) au apartinut persoanelor fizice, iar 22% persoanelor juridice.



Stiri pe aceeasi tema

