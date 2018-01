Portalul instantelor: Fiscul cere poprirea conturilor lui Mihai Gidea, pentru a recupera banii din dosarul lui Voiculescu

Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie in dosarul in care fostul presedinte al Obstii in devalmasie Coza, Vasile Ursu, a fost judecat pentru infractiuni de evaziune fiscala. Dupa ce magistratii de la Tribunalul Vrancea l-au condamnat, in vara anului trecut, la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala, abuz…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Fitionești, a ajuns in arestul poliției, dupa ce magistrații de la Judecatoria Panciu au dispus arestarea lui preventiva. Barbatul a ajuns in fața judecatorilor fiind acuzat de savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala și tulburarea ordinii…

- Pentru prima data in acest an, consilierii locali din comuna Saligny au fost convocati, astazi, de catre primarul Ion Beiu, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse, spre dezbatere si aprobare, 13 proiecte de hotarare. Spre deosebire de alte administratii publice locale din judet, la Saligny…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat ieri in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate ANI afirma ca a "constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 244.372,94 de lei, aproximativ 58.341 de euro, intre averea dobandita si veniturile realizate impreuna cu sotia sa, in perioada…

- ICCJ a decis luni ca rechizitoriul DIICOT in dosarul Romgaz, in care au fost trimisi in judecata, printre altii, fostul ministru Adriean Videanu si omul de afaceri Ioan Nicolae, are mai multe nereguli din punct de vedere legal, considerand nule numeroase convorbiri telefonice si exclluzand din materialul…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta vor redeschide azi dosarul privind insolventa societatii comerciale Silvani SRL, cu sediul in municipiul Constanta, pe strada Chiliei, condusa de Vlad Mihai. Dosarul se afla pe masa Cristinei Constantinescu, judecator sindic din Tribunalul Constanta, din…

- ♦ Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus in partea a doua a lui 2017 presiunea pe contribuabili, activitatea antifrauda fiscala fiind sensibil mai redusa decat in anul precedent. In T3 2017, comparativ cu T3 2016, numarul de controale efectuate de agentie s-a redus…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Victor Becali va fi pus in libertate, dupa ce judecatorii de la Tribunalul Ilfov au dispus eliberarea sa conditionata, omul de afaceri aflandu-se in inchisoare din 2014, cand a fost condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare, in dosarul „Transferurilor”.

- Tribunalul Ilfov a decis definitiv joi eliberarea conditionata din inchisoare a fostului impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbalisti. Tribunalul Ilfov a respins contestatia…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, va fi eliberat conditionat, a decis Tribunalul Ilfov. Decizia este definitiva, informeaza news.ro.Vezi și: Ambasada Olandei reacționeaza, dupa controvesata cina a ambasadorului cu persoane…

- Profesoara Silvia Chelariu este pe punctul de a pleca din Inspectorul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, dupa ce a pierdut definitiv la Curtea de Apel Galați procesul pentru funcția de inspector de limba și literatura romana. ISJ a demis-o in luna martie ca urmare a modului de organizare…

- In 2018, Ministerul Agriculturii vrea sa introduca o schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor in valoare de 56 milioane lei pentru ”obtinerea unor productii de calitate”, conform unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul institutiei. ”Suma alocata pentru plata ajutoarelor…

- ANAF verifica averea lui Sebastian Ghița din perioada 2011-2014. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca va incepe verificarea situației fiscale dintr-o perioada de patru ani, din 2011 pana in 2014. „Aceasta adresa poate fi consultata de titular la sediul organului fiscal emitent,…

- Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public privind hotararea Tribunalului București nr. 7718/15.12.2017 conform careia „Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active ca neintemeiata. Admite cererea. Dispune anularea HCL Sector 4 nr. 59/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor…

- In plina desfasurare este una dintre cele mai importante licitatii care are in centru reabilitarea unei portiuni de drum din deja celebrul proiect Poarta Transilvaniei. Desi pare o banala reabilitare de drum, miza este destul de mar, ajungand la nu mai putin de 10 milioane de euro. Culmea, o singura…

- Termenul de transmitere a actelor aditionale la contractele de munca in Revisal urmeaza sa fie prelungit in mod exceptional pana la data de 31 martie 2018, potrivit unei propuneri de HG prezentata de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in sedinta de Guvern de joi. "În ultima perioadă…

- Primaria Municipiului Deva a emis, joi, 7 decembrie 2017, ordinul de incepere a lucrarilor de introducere a retelei de apa si canalizare pe strada Granitului. In cadrul lucrarilor, vor fi realizate branșamente și racorduri pana la limita celor 45 de proprietați existente in zona. Totodata, pe rețeaua…

- Municipiul Constanta ar putea primi maine peste 2,5 milioane de euro de la Georgica Giurgiucanu, Geta Savulescu, Cristian Borcea, Mihai Camboianu si SC Habitat si Ambient SA Dosarul cauzei se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. La termenul trecut, magistratii au admis, in…

- Flavia Cristiana Teodosiu, fost membru al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta in perioada 2012 2016, este unul dintre avocatii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in procesul sechestrului dispus de DNA in dosarul "Tel Drumldquo;, in valoare de…

- Dosarul in care liderul social-democrat a contestat masura sechestrului asupra averii sale a fost inregistrat la instanta suprema la sfarsitul saptamanii trecute. Liviu Dragnea a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie sechestrul instituit pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum, Maria Vasii,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri contestația depusa de președintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul "Tel Drum". AGERPRES/(AS — autor: Eusebi Manolache, editor: Cristina Tatu)

- Tribunalul Ilfov a decis, miercuri, eliberarea condiționata a lui Dan Diaconescu, dupa ce acesta a executat aproape trei ani de inchisoare pentru santaj. Decizia instantei este definitiva, astfel ca omul de afaceri urmeaza sa paraseasca penitenciarul. Tribunalul Ilfov a decis, miercuri, sa admita solicitarea…

- Tribunalul Ilfov a decis, miercuri, sa admita solicitarea de eliberare a lui Dan Diaconescu, acesta urmand a parasi penitenciarul Jilava in care se afla incarcerat din martie 2015. Dan Diaconescu, asociat majoritar la SC Ocram Televiziune SRL si realizator de programe la postul de televiziune…

- Doi dintre cei sase tineri arestati preventiv, in urma cu aproximativ 10 zile, intr-un dosar de trafic de droguri, au scapat de arest. Asta pentru ca magistratii de la Curtea de Apel Galati le-au admis contestatiile si au inlocuit masura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar. Contestatii…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit ca termen data de 29 noiembrie in dosarul in care președintele PSD, Liviu Dragnea, contesta masura sechestrului asigurator luata de Direcția Naționala Anticorupție in dosarul Tel Drum, informeaza HotNews.ro, citand News.ro. ...

- Tribunalul Maramures a anulat executarea silita a Institutiei Prefectului – Judetul Maramures in dosarul celor 17.000 de hectare de la Borsa. In vara acestui an, Composesoratul Borsa a solicitat executarea silita a Prefecturii pe motiv ca nu a pus in aplicare decizia Judecatoriei Alesd prin care Composesoratul…

- Termenul de luni, 20 noiembrie, al procesului în dosarul Colectiv a fost amânat pentru data de 4 decembrie din lipsa de procedura, informeaza luni Mediafax. Luni, mai multe persoane, apartinatori si victime ale incendiului din clubul Colectiv, au fost introduse în cauza ca…

- Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale a atribuit un contract in valoare 148.327 lei firmei NAVTRON SRL. Denumirea contractului este "furnizare radar navigatie fluviala cu accesorii"Obiectul contractului "furnizare radar navigatie fluviala cu accesorii"…

- BREAKING NEWS Un deputat clujean, „vedeta” in Raportul MCV Prezenta unui clujean in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de catre tara noastra a unei dintre cele 12 recomandari ale Comisiei Europene. „De asemenea, exista alte trei cazuri de parlamentari ale caror mandate au fost…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc un nou termen in dosarul in care Cecilia Chirvasuta, medic cardiolog, si Marcela Vlad, asistent medical, ambele angajate ale Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, au fost condamnate, in prima instanta, pentru luare de mita. Termenul de azi, in apelul cauzei,…

- "Cred ca trebuie facute foarte multe precizari in legi astfel incat interpretari ale unora sau ale altora sa nu mai aiba loc", a declarat Florin Iordache ca reactie la faptul ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmarire penala sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat,…

- Termenul de depunere expira vineri, oferta castigatoare urmand a fi stabilita in termen de 25 de zile. Licitatia a fost suspendata ca urmare a contestatiilor depuse la CNSC, procedura fiind reluata in noiembrie. Valoarea contractului este de peste 510 milioane de lei.

- Contractul "Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicestildquo; a fost atribuit de Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta societatii Eco Fire Sistems SRL. Valoarea totala fara TVA a contractului atribuit este de 97.680 de lei. Potrivit anuntului de atribuire,…

- Primaria cumpara prin achizitie directa convector electric si prelungitoare. Valoarea estimata pentru achizitia de materiale electrice este de 2.077,60 de lei fara TVA. Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului "pretul cel mai scazutldquo;. Se solicita oferte de pret in vederea achizitiei…

- Magistratii Curtii de Apel au anulat sentința prin care doua spații din buricul târgului fusesera schimbate cu terenuri agricole de la marginea orașului. Printre cei amenintati cu evacuarea din spatii se aflau si membrii Asociatiei Artistilor Plastici,…

- Curtea de Apel il obliga pe Negoița sa-i plateasca lui Barboianu suma de 6.000 de euro. Plus cheltuieli de judecata. Litigiul dintre patronul ”cainilor” și fostul sau fundaș dreapta a ajuns la Curtea de Apel București, care a tranșat cazul (dupa un meci Dinamo – Steaua, Negoița l-a acuzat pe Barboianu…

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primaria Municipiului Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local SPITBVL au…

- Judecatoria Sectorului 5 analizeaza, joi, cererea lui Dan Voiculescu, in baza Legii recursului compensatoriu. Potrivit ministrului Justitiei, Tudorel Toader, statul va oferi despagubiri intre 5 si 8 euro pentru detinutii care au executat integral pedepsele in conditii necorespunzatoare inainte de…

- Magistrații Tribunalului Vrancea au dispus, astazi, liberarea condiționata a fostului deputat PDL Alin Trașculescu, condamnat pentru fapte de corupție. Decizia este definitiva. „Respinge ca nefondata contestatia promovata de Directia Nationala Anticoruptie- Serviciul Teritorial Galati,…

- Dupa ce și-a pierdut funcția din cauza incompatibilitații constatate de Agenția Naționala de Integritate, Neculai Nastasa, fostul primar de Agapia, a fost acționat in judecata, inspectorii de integritate cerand anularea contractelor de concesiune. Este vorba despre contractele incheiate, in 2013, de…

- Fostul ministru Gabriel Sandu, care executa pedeapsa de trei ani de inchisoare primita in dosarul „Microsoft”, a fost adus, miercuri, la Judecatoria Sectorului 4, unde a cerut eliberarea conditionata.

- Magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au judecat marți apelul facut de aparatorii lui Razvan Nedelcu, dupa ce acesta a fost condamnat inițial de cei de la Judecatoria Timișoara. Judecatorii de la instanța de apel au decis sa respinga apelul lui Razvan Nedelcu și sa mențina decizia colegilor…

- Au trecut doi ani de la tragedia din clubul Colectiv care a curmat 64 de vieți și care ramane emblematica in istoria incendiilor devastatoare din perioada post-decembrista. La doi ani de la tragedie justiția a reușit sa ii identifice pe cei responsabili de lanțul cauzal care a condus pana la momentul…

- Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV Constanta a incheiat un contract cu societatea Engie Romania SA. Denumirea contractului este "furnizare gaze naturale". Valoarea contractului este de 462.538,6 lei.Potrivit licitatiapublica.ro, obiectul contractului…