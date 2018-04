Stiri pe aceeasi tema

- Portabilitatea transfrontaliera a serviciilor de continut online Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea în vigoare a normelor privind asigurarea portabilitatii transfrontaliere a serviciilor de continut online în cadrul Uniunii Europene si subliniaza…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare a normelor privind asigurarea portabilitatii transfrontaliere a serviciilor de continut online in cadrul Uniunii Europene si subliniaza ca acestea "deschid noi posibilitati" pentru cetatenii UE, informeaza un comunicat…

- Cetatenii europeni au, incepand de duminica, acces la conținutul online la care sunt abonați in propria țara pe intreg teritoriul Uniunii Europene. Astfel, utlizatorii unor servicii precum Netflix sau HBO Go vor avea acces la conturile lor indiferent de tara de unde se contecteaza. La 1 aprilie 2018,…

- Sarbatoarea Paștelui este pretextul perfect al romanilor pentru o escapada alaturi de cei dragi, astfel ca aproape un sfert dintre romani și-au facut deja planuri de calatorie, potrivit unui studiu realizat in luna martie de catre platforma de rezervari hoteliere HotelGuru.ro. In topul preferințelor…

- La mai bine de o saptamana de cand a explicat ce inseamna "formularele online se depun la etajul 2", ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca Declaratia unica poate fi depusa online incepand cu data de 16 mai, dar parola de acces va fi trimisa prin posta.

- ”Gama extinsa de produse la care au acces, faptul ca le pot comanda oricand, simplitatea procesului de livrare si preturile avantajoase sunt doar patru dintre motivele pentru care locuitorii din mediul rural se indreapta catre canalul de vanzare online”, potrivit eMag. Tendinta de a adopta…

- Administratiile locale din statele membre UE pot primi finantare europeana pentru amenajarea zonelor publice cu acces la internet wireless. Comisia Europeana ofera cate 15 mii de euro pentru fiecare proiect, dar pune si conditii.

- Vanzarile de muzica in format digital au fost intr-o continua crestere inca de la inceputul anilor 2000, cand Apple a schimbat complet piata de distributie digitala cu magazinul iTunes Store. Din 2012, digitalul a depasit vanzarile de muzica pe suport fizic, insa popularizarea serviciilor de streaming…

- Comisia Europeana a propus miercuri noi norme de impozitare care se vor aplica companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial si de 50 de milioane de euro la nivelul UE. Propunerea este un impozit pe venit de 3% din cifra de afaceri si estimarea este ca vor fi afectate…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un proiect care prevede introducerea unei taxe digitale la nivel comunitar, impusa in functie de zona obtinerii profitului, nu de locul in care se afla sediul companiilor din domeniul tehnologiei informationale. "Comisia Europeana a propus miercuri…

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless in spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse incepand cu luna mai. Pana atunci, municipalitatile trebuie sa se inregistreze…

- Institutul Oncologic din Capitala percepe taxe de la bolnavi, ca sa aiba acces în instituție. Acest lucru a fost depistat de jurnalistul Alexandru Grecu. El și-a aratat indignarea într-o postare pe Facebook. „Sta o babuța la intrare și nu te lasa sa…

- Comisia Europeana (CE) intentioneaza sa restranga sfera de influenta in online a companiilor mari introducand noi reglementari destinate platformelor online si vor sa le ceara acestora transparenta in legatura cu modul in care ordoneaza cautarile dar si in motivele pentru care listeaza sau delisteaza…

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat…

- Sindicalistii din domeniul sanitar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea nu au ajuns la un acord in urma negocierilor purtate marti la minister. In aceasta dupa-amiaza, la Ministerul Sanatatii au avut loc noi runde de discutii cu sindicatele din sistemul sanitar, Federatiile SANITAS si Solidaritatea…

- Spotify, unul dintre cele mai cel mai populare servicii de streaming de muzica din lume, este acum disponibil si in Romania. Lansarea vine dupa mai multe zvonuri si amanari, acesta fiind probabil ultimul serviciu foarte mare de continut digital care nu avea o prezenta oficiala la noi in tara. Saptamana…

- Serviciul de muzica prin streaming, Spotify, se lanseaza oficial si in Romania. Va fi inclusa in platforma si muzica mai multor artisti romania, care vor avea acces la date despre audienta lor. Pretul unui abonament premim este de 4,99 euro, dar exista si varianta gratuita.

- Conceptul de Stories, pionierat de Snapchat si copiat apoi de Facebook in toate serviciile sale, este functia pe care se pare ca o vom intalni cel mai des in toate aplicatiile in 2018. In timp ce Google incearca sa convinga publisherii sa realizeze continut special pentru cautari in format Stories,…

- In loc sa avem o tara ca afara, avem o tara corupta care s-a oprit intr-o halta darapanata in drumul spre modernitate. Din ultimul Raport de Tara intocmit de Comisia Europeana rezulta ca avem o populatie si mai saraca si ca orizonturile si perspectivele Romaniei sunt din ce in ce mai inguste.

- Spotify nu a ajuns inca in Romania in mod oficial, insa este momentan unul dintre cele mai mari servicii de streaming de muzica din lume. Cu 159 de milioane de utilizatori, dintre care 71 milioane platitori, cu siguranta cativa dintre acestia vor incerca sa acceseze functiile premium fara sa plateasca.…

- Autor: Petru ROMOȘAN Un tanar prieten, unul care conteaza mult pentru mine, ale carui opinii ma intereseaza realmente, imi spune direct, fara menajamente, stie, de altfel ca are usa deschisa : „Va citesc de ceva vreme, ma rog, aveti dreptate, lucrurile merg prost la noi, catastrofal, dar asta o stie…

- Furnizorii de servicii de cumparaturi online cer Uniunii Europene sa ia noi masuri impotriva Google, pe care o acuza ca nu le ofera conditii concurentiale corecte, relateaza Reuters, citata de News.ro.Google a anuntat in 2017 ca va permite companiilor concurente sa liciteze pentru reclame in partea…

- O cincime dintre abonatii britanici la canalul Netflix urmaresc seriale la locul de munca, potrivit unui studiu citat marti de Press Association. Un studiu al serviciului de streaming a stabilit ca aproape jumatate dintre respondenti (46%) urmaresc programe precum "The Crown", "Stranger Things" si "Orange…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Brico Depot continua sa ofere cele mai inspirate idei pentru proiectele de reamenajare a locuinței prin lansarea primului catalog disponibil exclusiv online. In urma unei selecții atente, bazata pe cele mai noi tendințe in design interior, clienții iși pot alege acum, mai rapid, produsele preferate…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri o serie de masuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și imbunatați legatura dintre liderii instituțiilor UE și cetațenii europeni, in contextul pregatirii reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018. Jean-Claude Juncker, Președintele…

- Cei care fac cumparaturi online vor avea un acces transfrontalier mai larg și mai ușor la produse, rezervari de hoteluri, inchirieri de mașini, festivaluri de muzica sau bilete de intrare la parcuri de distracții din alte state UE. Noile reguli vor interzice ”blocarea geografica” a cumparatorilor care…

- Canalul HBO al companiei Time Warner are mai mult de 5 milioane de abonati online, crescand de la 2 milioane cati erau anul trecut, a declarat o sursa apropiata pentru Reuters. Acei abonati online provin din toate serviciile de streaming online cu care lucreaza, inclusiv HBO Now, ca si canalele de…

- Pe ordinea de zi a primei ședințe de Guvern s-a aflat: I. ORDONANȚE DE URGENȚA1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind prorogarea unor termene prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal2. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 31 ianuarie 2018 I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind prorogarea unor termene prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru…

- Compania Facebook lanseaza luni o campanie de informare pentru numerosii sai utilizatori europeni referitoare la gestiunea datelor personale, in perspectiva intrarii in vigoare a noii legi europene privind protectia online a vietii private, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Comisia Europeana a publicat de curand apelul de propuneri pentru programul Erasmus+ 2018, cu un buget estimat de 2,7 miliarde de euro. Ghidul programului Erasmus+ este documentul de care au absoluta nevoie cei care doresc sa cunoasca toate detaliile legate de acesta. Persoanele și organizațiile participante…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Europenii nemultumiti de produsele sau serviciile cumparate online au la dispozitie o platforma pusa la punct de Comisia Europeana pentru a-si solutiona litigiile fara sa apeleze la justitie. Concret, cei care au astfel de probleme pot depune plangere pe Platforma de solutionare online a litigiilor…

- Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana. Camerele video pentru roviniete vor fi folosite pentru amendarea vitezomanilor.…

- Elevii se intorc astazi la cursuri dupa o vacanța de trei saptamani. Nu pentru mult timp insa, deoarece pe 3 februarie vor intra in vacanța intersemestriala, care dureaza o saptamana. De asemenea, elevii nu vor invața pe 24 ianuarie, care este zi libera naționala. …

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii in mediul…

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu” din Carei, Judetul Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii…

- Proiectul instituie obligativitatea existentei dispeceratelor la care clientul sa poata apela telefonic sau prin alte mijloace si care sa poata transmite taximetristilor comenzile prin statie de emisie - receptie. Masinile trebuie dotate cu aparate de taxat fiscalizate, potrivit proiectului consultat…

- "Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia in vigoare, majorarea pretului final al gazelor naturale pentru populatie in medie cu aproximativ 5,6%, incepand cu data de 10…

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit.

- In Monitorul Oficial partea I numarul 1039 din 29 decembrie anul trecut a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 917 2017 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor…

- Circa 35% dintre IMM-uri folosesc internetul pentru a efectua tranzactii si plati online, arata un studiu realizat pentru cea de-a 15-a editie a Cartii Albe a IMM-urilor realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Totusi. principalul scop pentru…