Maramures: De maine temperaturile scad pana la 24 grade Celsius

De maine, vremea se racoreste. In Crisana si Maramures temperaturile scad drastic, pana la 24 de grade Celsius, relateaza Mediafax. In restul tarii vremea ramane calduroasa, caniculara chiar in Oltenia si Muntenia unde se vor inregistra 35 de grade. In nord, centru, la deal… [citeste mai departe]