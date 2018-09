Porsche renunță la diesel. Este primul brand auto german care face asta Porsche renunța la toate motorizarile diesel, urmand sa se concentreze pe propulsoare pe benzina, hibride și electrice, a comunicat compania auto germana. Porsche devine astfel prima companie auto germana care lasa deoparte tehnologia motoarelor pe motorina. Renunțarea la diesel s-a petrecut de facto inca din Februarie 2018 – luna incepand cu care Porsche n-a mai oferit motoare diesel – și anunțul oficial din 23 Septembrie 2018 potrivit caruia motorizari diesel nu vor mai fi dezvoltate vine ca o confirmare a zvonurilor in acest sens care au circulat in presa pana acum. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

