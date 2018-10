Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 106.600 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania, in primele noua luni ale anului, in crestere cu 35,33% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce inregistrarile de autoturisme second hand s-au apropiat de 347.000 de unitati, in scadere cu 16,72%, releva statistica Directiei…

- Producatorul de masini sport Porsche AG - o subsidiara a Volkswagen - a anuntat ca nu va mai produce masini diesel si se va concentra pe modele exclusiv electrice, hibride si pe benzina. Decizia vine in conditiile in care firma mama Volkswagen este investigata dupa ce a recunoscut ca a echipat…

- Comisia Europeana a demarat oficial o investigatie pentru a stabili daca producatorii auto germani BMW, Daimler si Volkswagen au avut o intelegere secreta pentru a evita concurenta in dezvoltarea sistemelor de control al emisiilor, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Executivul comunitar a anunţat…

- Federatia asociatiilor de consumatori din Germania (VZBV) si clubul auto ADAC au anuntat miercuri ca vor da in judecata in data de 1 noiembrie producatorul auto Volkswagen (VW), in cadrul unui proces colectiv vizand manipularea emisiilor (Dieselgate). Plangerea vizeaza vehiculele cu motoare…

- Mercedes-Benz va prezenta marti, la Stockholm, mult-asteptatul sau SUV electric, EQC, marcand inceputul atacului german impotriva dominatiei Tesla pe piata automobilelor premium care functioneaza pe baza de baterie, relateaza Reuters.Mercedes-Benz, divizie a grupului Daimler, grupul BMW si…

- Mercedes-Benz va dezvalui modelul sau de masina SUV electrica, prin lansarea acestuia marcandu-se inceputul „asaltului” nemtilor asupra companiei lui Elon Msuk, Tesla, care are pozitia dominanta in ceea ce priveste vehiculele electrice, scrie Reuters. Piata masinilor electrice se dezvolta,…

- Mașinile care s-au impus in cursa de 24 de ore de la Le Mans "deflieaza" intr-un scurt clip. Alfa Romeo, Bentley, Bugatti, Ferrari, Ford, Jaguar și Porsche sunt doar cateva marci care s-au impus in cea mai cunoscuta cursa de anduranța din lume.