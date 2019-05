Porr Construct si Saga Business Construct, castigatorii licitatiei pentru lucrarile la Autostrada Soarelui

Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorii contractelor de intretinere pe doua loturi ale A2 Au fost desemnati câstigatorii contractelor pentru lucrarile de întretinere a partii carosabile pe doua loturi ale Autostrazii 2, cuprinse între Bucuresti si Fundulea - transmite Compania Nationala de Administrare a…

- Noi detalii apar in cazul accidentului in care a murit Razvan Ciobanu. Creatorul de moda a vrut sa-i trimita un mesaj unui prieten, dupa ce și-ar fi dat seama ca nu era pe drumul bun. Apropiații spun ca Razvan Ciobanu incerca sa ajunga pe Autostrada Soarelui pentru a ajunge la București, insa ar fi…

- Lucrarile de intretinere la Autostrada Soarelui (A2) au fost intrerupte miercuri noapte si vor fi reluate in data de 6 mai 2019, perioada in care vor fi ridicate partial restrictiile de santier, iar circulatia se va desfasura pe ambele sensuri de mers, a anuntat Compania Nationala de Administrare a…

- Lucrarile de intretinere la Autostrada Soarelui (A2) vor fi intrerupte la miezul noptii si vor fi reluate in data de 6 mai 2019, perioada in care vor fi ridicate partial restrictiile de santier, iar circulatia se va desfasura pe ambele sensuri de mers, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi pe A2 Bucuresti ndash; Constanta, se vor executa lucrari de refacere a covorului asfaltic, dupa cum urmeaza: intre kilometrii 12 si 20, in ambele sensuri, motiv pentru care prima banda va fi restrictionata; intre kilometrii…

- Compania ”Porr” a castigat licitatia pentru tronsonul Sibiu-Boita, cu o lungime de 13 kilometri, al Autostrazii Sibiu-Pitesti, cu un cost pe kilometru de 9,7 milioane de euro. Daca nu vor fi contestatii, contractul va fi semnat in aceasta luna, a anuntat miercuri ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.…

- 19 lungmetraje romanești lansate in cinematografe in 2018 au fost luate in considerare de juriul din acest an pentru desemnarea nominalizarilor la cea de-a 13-a ediție a Galei Premiilor Gopo. Caștigatorii vor fi anunțați in cadrul Galei Premiilor Gopo, care va avea loc marți, 19 martie, la Teatrul Național…