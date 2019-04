Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si-a consolidat intr-un timp foarte scurt capacitatile de rachete in scop de descurajare in perioada conflictului din estul tarii, care continua din 2014, iar intregul lant de productie a acestor sisteme de rachete se afla pe teritoriul ucrainean, a declarat luni seara presedintele in exercitiu,…

- Ucraina a obținut rachete de croaziera de mare precizie cu raza de acțiune de o mie de kilometri in Ucraina, care poate transporta o incarcatura de 150 de kilograme, a declarat președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, in cadrul unei emisiuni tv pe canalul ICTV. „Am inceput teste importante cu rachete…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) isi mentine angajamentul de a sprijini reformele din sectoarele securitatii si al apararii in Ucraina, a declarat secretarul sau general Jens Stoltenberg in raportul anual pentru 2018 publicat joi de Alianta si citat vineri de agentia Xinhua. Potrivit…

- Sute de militanți naționaliști au lansat sambata un asalt asupra administrației prezidențiale din Kiev. Forțele de poliție au blocat atacul. Trei polițiști au fost grav raniți. Un numar record (90) de candidaturi s-au inregistrat pentru președinția țarii, comisia electorala selectand doar 44. Oricum,…

- Președintele Petro Poroșenko a declarat ca Ucraina are nevoie de rachete de inalta precizie care sa loveasca ținte aflate in interiorul Rusiei. Declarația șefului statului a fost facuta la o reuniune a Consiliului Regional pentru Dezvoltare din regiunea Cerkasi, scrie UNIAN. Poroșenko a subliniat necesitatea…

- Rusia si-a adus rachete si lansatoare Iskander la granița cu Ucraina. Acuzația a fost facuta de presedintele ucrainean, Petro Porosenko, in timpul unui discurs sustinut la o adunare a fortelor armate ale tarii.

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko si-a anuntat candidatura pentru alegerile prezidentiale din 31 martie, informeaza AFP, citata de Agerpres. Timoșenko este creditata de sondaje cu prima sansa, in fata presedintelui aflat la sfarsit de mandat, Petro Porosenko.