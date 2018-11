Poroșenko: Putin vrea anexarea Ucrainei Petro Poroșenko, Președintele Ucrainei, a declarat ca Vladimir Putin, prin acțiunile demarate in utimii ani, iși dorește anexarea intregii Ucrainei. "Nu credeți minciunile spuse de Putin! Putin iși dorește vechiul imperiu rus. Crimeea, Donbass, intreaga țara. Ca țar rus, așa cum se vede, imperiul sau nu poate funcționa fara Ucraina. Ne vede ca pe colonia sa", a declarat Poroșenko, pentru publicația germana Bild, potrivit Reuters. Președintele Poroșenko cere ajutor NATO pentru rezolvarea problemelor din Marea Azov: ”Germania este unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, a solicitat statelor membre al Alianței Nord-Atlantice sa trimita nave in Marea Azov, dupa ce Rusia a sechestrat trei ambarcațiuni militare ucrainene in apropierea regiunii disputate Crimeea, informeaza site-ul agenției de știri Dpa, conform Mediafax."Germania…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intentioneaza sa anexeze intreaga Ucraina si a facut apel cancelarului german Angela Merkel, in interviuri acordate publicatiilor din Germania, sa ofere asistenta Kievului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intenționeaza sa anexeze intreaga Ucraina și a facut apel cancelarului german Angela Merkel, in interviuri acordate publicațiilor din Germania, sa ofere asistența Kievului, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intentioneaza sa anexeze intreaga Ucraina si a facut apel cancelarului german Angela Merkel, in interviuri acordate publicatiilor din Germania, sa ofere asistenta Kievului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko le-a cerut joi tarilor membre NATO si in special Germaniei sa desfasoare nave in Marea Azov pentru a-i sustine tara in criza cu Rusia, relateaza AFP. "Germania este unul dintre aliatii nostri cei mai apropiati si speram ca tari din cadrul NATO sunt acum pregatite…

- "Presedintele Porosenko a semnat legea", a anuntat pe Facebook acest purtator de cuvant, Sviatoslav Tegolko, cu privire la legea adoptata luni de parlamentul ucrainean, privind introducerea legii martiale pentru 30 de zile in zece regiuni frontaliere ale Ucrainei.Intr-un discurs catre natiune…

- Președintele Ucrainei susține ca Rusia și-a intarit drastic prezența militara la frontiera ucraineana. Acesta a vorbit și despre escaladarea conflictului cu Moscova. Petro Poroșenko a vorbit chiar despre riscul unui „razboi total” cu Rusia! „Numarul tancurilor din bazele (militare ruse) situate de-a…

- Tensiunile dintre Kiev si Moscova au cunoscut o intensificare neasteptata duminica, Rusia capturand trei nave militare ucrainene - doua mici vedete blindate si un remorcher - dupa ce au deschis focul asupra lor, facand prizonieri cei circa 20 de marinari de la bordul acestora.In fragmentele…