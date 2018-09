Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este acuzata…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, va merge in Germania sambata, pentru o intalnire cu cancelarul Angela Merkel, pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, potrivit Rador. Purtatorul de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, a precizat doar ca va fi vorba…

- Președintele rus Vladimir Putin incearca sa foloseasca succesul militar din Siria pentru un acord cu SUA asupra Ucrainei, susțin jurnaliștii Al Jazeera. Dupa infrangerea gruparii „Statul islamic“ (ISIS), in afara de dorința de a alunga Iranul, SUA nu au alte interese reale in Siria. Rusia insa considera…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca influenta Bisericii Ortodoxe subordonata Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credinciosi in Ucraina, constituie o "amenintare directa la securitatea nationala" a tarii sale, informeaza AFP. "Consider ca este absolut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre posibilitatea organizarii unui referendum in regiunile separatiste din estul Ucrainei, dezvaluie ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov.

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a afirmat ca a ajuns impreuna cu omologul sau polonez Andrzej Duda la concluzia ca "istoria trebuie lasata pe seama istoricilor", in contextul tensiunilor dintre cele doua tari legate de masacrul de la Volinie, relateaza joi agentia poloneza de presa PAP, informeaza…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat ca nu se teme de faptul ca presedintele american Donald Trump ar putea recunoaste anexarea Crimeii de catre Rusia in cadrul intrevederii pe care o va avea luni la Helsinki cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Porosenko s-a intalnit cu liderii…