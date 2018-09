Stiri pe aceeasi tema

- De la caderea capitalei bizantine Constantinopol, lupta intre a doua Roma a imparatului Constantin și cea de a treia Roma aflata la Moscova țarilor a fost și ramane unul din subiectele principale de geopolitica din interiorul bisericilor creștin ortodoxe orientale. Moscova a caștigat statutul…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a carui tara detine in prezent presedintia Consiliului Uniunii Europene, a denuntat marti 'agresiunea rusa' in estul separatist al Ucrainei, intr-o declaratie neobisnuit de puternica facuta in cadrul vizitei pe care o efectueaza la Kiev, si a lansat un apel…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze "hartuirea traficului maritim international" in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie…

- 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta de comportament al Rusiei', a afirmat Bolton, intr-o conferinta de presa la Kiev, transmite Reuters. Washingtonul a impus sanctiuni economice Rusiei in urma presupusei implicari a acesteia in alegerile prezidentiale…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marti Marea Britanie ca incearca sa-si impuna politica ostila fata de Moscova asupra Uniunii Europene si Statelor Unite, au relatat agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre posibilitatea organizarii unui referendum in regiunile separatiste din estul Ucrainei, dezvaluie ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov.

- Propuneri concrete pentru solutionarea conflictului in estul Ucrainei au fost "discutate" de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului de la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, relateaza AFP preluata de agerpres. "Aceasta problema a fost…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite ale Americii (SUA) si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii lor, Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza agentia dpa. ''Este important ca SUA si Rusia sa discute una…