Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier ucrainean Iulia Timoșenko se situeaza pe primul loc in preferințele de vot in cazul scrutinului prezidențial din Ucraina, programat sa se desfașoare pe 31 martie, in timp ce actualul președinte de la Kiev, Petro Poroșenko, se afla pe locul trei, potrivit unui sondaj de opinie.Timoșenko,…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat marți ca intenționeaza sa candideze la scrutinul prezidențial din 31 martie, afirmând ca Ucraina trebuie sa continue eforturile de integrare în Uniunea Europeana și NATO, informeaza Mediafax citând Associated Press."Trebuie…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza AFP.…

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko si-a anuntat marti candidatura pentru alegerile prezidentiale din 31 martie, creditata cu prima sansa de sondaje care o plaseaza in fata presedintelui aflat la sfarsit de mandat Petro Porosenko, informeaza AFP. 'Sunt candidata la prezidentiale', a afirmat…

- „De ce este atat de important? Națiunea noastra mare a caștigat dreptul de a avea propria biserica. Nu o biserica condusa de Moscova. Cum poți sa mergi la biserica unde Liturghia incepe cu o rugaciune pentru Kiril, Putin și armata rusa ", a declarat liderul de la Kiev, in cadrul unei intalniri cu…

- Curtea Constituționala a Ucrainei a aprobat cursul de aderare la Uniunea Europeana și NATO. Proiectul de lege a fost introdus de președintele ucrainean Petro Poroșenko, iar decizia de astazi a Curții confirma oficial intenția Ucrainei de a înscrie în Constituția țarii aceste ținte geostrategice,…