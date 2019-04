Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi candidati ramasi în cursa pentru presedintia Ucrainei - presedintele în exercitiu Petro Porosenko si actorul de comedie Volodimir Zelenski - și-au facut vineri teste antidrog, scrie Agerpres, citând AFP. Actorul l-a provocat pe președintele actual, pe care l-a somat sa participe…

- Doua companii chineze poarta ultimele negocieri pentru constructia a doua autostrazi in Republica Moldova, a declarat, marti, Vitalie Iurcu, secretar de stat in Ministerul Economiei si Infrastructurii din Republica Moldova, intr-un interviu publicat in cotidianul chinez South China Morning Post.…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a salutat decizia Uniunii Europene de a prelungi sancțiunile impuse Rusiei și de a introduce noi masuri restrictive împotriva militarilor rusi, ca urmare a atacului lansat în strâmtoarea Kerci asupra unor nave militare ucrainene, scrie Segodnia…

- Republica Moldova poate servi drept exemplu pentru președintele rus Vladimir Putin în privința viitorului Ucrainei, scrie Bloomberg într-o analiza pe seama alegerilor desfașurate la sfârșitul saptamânii trecute. Sursa citata descrie felul cum, în Moldova, corupția și proasta…

- Jussie Smollett, care joaca in serialul "Empire, a fost atacat, pe 29 ianuarie, in Chicago, de doi indivizi. Actorul american a declarat ca a fost victima unui atac brutal și ca agresorii i-ar fi legat o funie de gat și l-ar fi lovit in repetate randuri. Poliția a arestat in acest caz doi frați nigerieni,…

- 'Comisia si-a incheiat procesul de inregistrare a candidatilor la functia de presedinte al Ucrainei. In total, 44 de candidati au fost inregistrati', a indicat Comisia electorala intr-un comunicat. Mizele acestui scrutin sunt considerabile pentru Ucraina, care de cinci ani se confrunta cu…

- "Sentimentul profundei responsabilitati fata de tara, fata de contemporanii nostri, fata de generatiile trecute si viitoare m-a convins sa candidez din nou la presedintie”, a declarat seful statului in exercitiu in fata unor mii de sustinatori adunati la Kiev. Petro Porosenko a declarat ca…

- Ucraina nu va permite Rusiei sa militarizeze Marea Neagra, a declarat presedintele ucrainean Petro Porosenko intr-un interviu acordat luni postului de televiziune turc CNN Turk, informeaza serviciul de presa al presedintiei de la Kiev, citat de publicatia Ukrainska Pravda, relateaza Agerpres.Rusia,…