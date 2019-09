Pornografie infantilă și șantaj. Nouă persoane, conduse la audieri Un barbat in varsta de 40 de ani din municipiul Dorohoi a fost ridicat, miercuri, de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Botosani, intr-un dosar de pornografie infantila, amenintare, act sexual cu un minor si santaj, instrumentat de procurorii Biroului Teritorial Botosani al DIICOT, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare. Potrivit sursei citate, in perioada mai-iulie 2018, barbatul ar fi determinat-o pe o adolescenta de 15 ani sa produca fotografii si inregistrari video cu un continut sexual explicit. Ulterior, el a amenintat-o pe fata ca, in cazul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

