Pornografia, si din ce in ce mai mult politica, sunt subiectele predilecte ale ''deepfake''-urilor, videoclipurile trucate hiper-realiste care prolifereaza pe net, sustine un studiu realizat de o firma specializata in securitatea online si citat de AFP. Marea majoritate (96%) a deepfake-urilor raman consacrate "pornografiei ne-consensuale", folosind imagini cu femei - adesea celebre - in videoclipuri manipulate gratie inteligentei artificiale, potrivit anchetei intreprinse de compania Deeptrace, cu sediul la Amsterdam, si publicate luni. Circa 15.000 de videoclipuri de acest fel…