Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt printre cei mai ingrijorati europeni in ce priveste transparenta campaniilor electorale, dorindu-si totodata sa fie mai bine informati si sa apara mai multi tineri printre candidati pentru a fi motivati sa iasa la vot, arata rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru, publicat…

- Comparativ cu precedentele prognoze din luna mai, BERD si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti cu 0,4 puncte procentuale pentru acest an, de la 4,6% pana la 4,2%, si cu 0,6 puncte procentuale pentru anul viitor, de la 4,2% pana la 3,6%.BERD sustine ca relansarea…

- 1) Marea Britanie Stefan Wermuth/Reuters Uniforma elevilor din Marea Britanie include palarii. 2) Africa de Sud Siphiwe Sibek/Reuters Elevii din Africa poarta uniforme de culoare verde. 3) Somalia Ismail Taxta/Reuters Uniformele fetelor din Somalia sunt de culoare albastra si le lasa descoperita doar…

- Tendinta de apreciere a euro a continuat si ieri, evolutie in contrast cu cea a altor monede din regiune, in timp ce indicii ROBOR au continuat sa stagneze, semn ca lichiditatea s-a acomodat cu nevoile pietei. Cursul euro a crescut de la 4,6435 la 4,6478 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au…