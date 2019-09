Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a anuntat, joi, la Adunarea Delegatiilor UDMR Mures, ca Uniunea a adunat 269.422 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii lui Kelemen Hunor la Presedintia Romaniei, potrivit Agerpres.Citește și: Victor Ponta a EXPLODAT la adresa PSD, dupa…

- '269.422 - atatea semnaturi avem, s-au strans aceste semnaturi. Deci primul pas spre Palatul Cotroceni l-am facut deja. 42.259 de semnaturi avem din Targu Mures. As dori sa le multumesc celor care au luat parte. Am avut mai putin timp pentru organizare (...) Aceasta ne-a dat un elan ca sa putem face…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata ca actuala criza politica trebuie rezolvata foarte repede si ca Uniunea democrata Maghiara din Romania va vota o eventuala motiune de cenzura depusa de Opozitie.Aflat in judetul Harghita, la Baile Homorod, el a precizat ca actuala situatie…

- "Am uitat sa va spun ca poate americanii m-au plantat in UDMR si acum, cu un astfel de obicei american, un presedinte ii da altui presedinte un mic cadou. Nu stiu daca va mai amintiti, presedintele Trump i-a oferit cadou presedintelui Iohannis o sapca pe care scrie 'Romania great again!'. Din pacate…

- Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) l-a desemnat, vineri, la Targu Mures, pe Kelemen Hunor candidat al UDMR la alegerile pentru Presedintia Romaniei. Kelemen Hunor a fost singura propunere...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca alegerile anticipate sunt excluse in acest an, scrie Antena 3. Acesta a mai subliniat, ca Uniunea nu are argumente pentru a sustine un Guvern minoritar PSD, dupa...