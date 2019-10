Porcii, observaţi pentru prima dată utilizând unelte (studiu) Mai multe exemplare de porci au fost observate pentru prima data utilizand unelte, conform unui studiu realizat la o gradina zoologica din Franta, relateaza The Independent. Cercetatoarea Meredith Root-Bernstein a realizat descoperirea la ''Jardin des Plantes'' din Paris in timp ce studia o specie de porci pe cale de disparitie. Specialista a observat unul dintre exemplarele de porc Visayan (Sus cebifrons) - o specie periclitata - care a ridicat cu ratul un bat si l-a utilizat pentru a sapa o groapa. Observatiile ulterioare au confirmat ca animalele isi pregateau astfel vizuinele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Cu o cota de impozit pe venit de 10%, o contribuție de 25% la securitatea sociala și 10% la contribuția la sanatate, rata de impozitare a salariilor înregistreaza o cota efectiva ridicata, respectiv 41,5%. Acest lucru plaseaza România pe locul 15 din 30 de țari, se arata în concluziile…

- Douazeci si patru de statui din bronz, marmura si piatra aflate in Jardin des Plantes din Paris, degradate si oxidate de poluare si intemperii, vor fi restaurate gratie unei campanii publice, lansata in Franta de Fundatia Patrimoniului si de Muzeul National de Istorie Naturala, informeaza AFP. "Costul…

- Hassa bint Salman, in varsta de 42 de ani, care era vizata din decembrie 2017 de un mandat de arestare in urma faptelor petrecute in septembrie 2016, nu a asistat la procesul ei, in iulie, si nu a fost prezenta nici la pronuntarea sentintei. Avocatul printesei Hassa bint Salman, Emmanuel Moyne,…

- ''Coordonatorul national pentru pregatirea locala'' a Brexitului este Michel Lalande, prefectul regiunii Hauts de France, cea mai apropiata de coastele britanice de partea cealalta a Canalului Manecii, zona pe unde se deruleaza principalele fluxuri comerciale intre continentul european si Regatul…

- Atractia unei persoane fata de femei sau fata de barbati nu este o chestiune ce poate fi definita de o singura gena, ci de multiple regiuni ale genomului si, ca orice caracteristica umana complexa, de numerosi factori non-genetici, scrie agerpres.ro.

- Franta, Marea Britanie si Germania au exprimat preocupare, vineri, in legatura cu decizia Statelor Unite de a-l sanctiona pe ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, anunta Ministerul francez de Externe, citat de agentia Reuters relateaza mediafax."Consideram ca toate canalele diplomatice…

- In primele sase luni din acest an profitul net al producatorului auto francez a scazut cu mai mult de jumatate, la 970 milioane de euro (1,08 miliarde de dolari), in timp ce veniturile au inregistrat un declin de 6,4%, la 28,05 miliarde de euro.Si profitul operational a scazut cu 13,6%,…

- Un studiu realizat de Grosvenor Casinos, un lant de cazinouri din Marea Britanie, care a analizat 270 din orase din Europa, sustine ca Bucurestiul va fi cel mai bogat oras european in 2060. Top cele mai bogat orase europene in 2060: 1. Bucuresti, Romania 2. Luxemburg, Luxemburg 3. Groningen, Olanda…