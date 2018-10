Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi porci santinela au fost introdusi, in aceste zile, in doua exploatatii din localitatile Panatau si Lunca unde luna trecuta a fost depistat virusul pestei porcine africane, a informat, vineri, seful Directiei Agricole Judetene (DAJ) Buzau, Cosmin Florea. "In cele doua exploatatii de la Panatau…

- Dupa ce au sacrificat preventiv sute de mii de porci din gospodarii in intreaga tara, autoritatile incearca acum oprirea raspandirii virusului pestei porcine prin anihilarea porcilor salbatici, animale care contribuie la extinderea alarmanta a virusului PPA. Asociatiilor de vanatoare din intreaga tara…

- In timp ce judetele invecinate se lupta inca cu focare noi de pesta porcina africana, la Buzau situatia este alta. In zonele unde au fost confirmate primele cazuri de imbolnavire Panatau si Lunca (Patarlagele), au fost ridicate deja filtrele dezinfectoare, nu inainte de a se face o noua dezinfectie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, solicita verificarea de catre institutiile abilitate a modului in care autoritatile responsabile, reunite in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), au pus in aplicare masurile de control si preventie a raspandirii virusului pestei porcine…

- Președintele Klau Iohannis solicita verificarea de catre instituțiile abilitate a modului in care autoritațile responsabile au pus in aplicare masurile de control și prevenție a raspandirii virusului pestei porcine africane, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Klaus Iohannis, un…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult Braila, unde exista aproximativ 140.000 de porci, potrivit informatiilor furnizate sambata, pentru…

- Autoritatile sanitar-veterinare au fost autorizate sa inceapa vineri eutanasierea porcilor domestici crescuti in gospodariile si fermele private din alte doua localitati rurale din judetul Constanta de pe malul drept al Dunarii, situate la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de municipiul Constanta,…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la aproape 580 si a fost descoperit in 100 de localitati din opt judete, potrivit celui mai recent bilant al autoritatilor. Pana in prezent au fost sacrificati peste 78.000 de porci din ...