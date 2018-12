Porc ucis cu un pistol la Ineu Potrivit informatiilor pe care le detinem, politistii au descins la domiciliul lui L.R., de 21 de ani, din Ineu, avand informatii despre faptul ca barbatul ar detine ilegal un pistol. Oamenii legii au gasit la casa tanarului un pistol cu calibru de 9 mm. Cercetarile au scos la iveala faptul ca arma a fost adusa ilegal din Germania, fiind introdusa in tara prin punctul de trecere a frontierei Nadlac. Tanarul nu detinea absolut niciun document pentru pistol, si, mai mult decat atat, ineuanul si-a imcercat arma impuscand un porc al unui vecin. Potrivit informatiilor noastre, politistii de la Serviciul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

