- Comertul cu astfel de produse, precum oasele de tigru si coarnele de rinocer, va putea fi autorizat in anumite circumstante "speciale", a anuntat guvernul chinez intr-o circulara semnata de prim-ministrul tarii, Li Keqiang.Printre acestea, autoritatile de la Beijing citeaza cercetarea stiintifica,…

- Pericol iminent pe calea ferata, in județul Mehedinți, chiar pe viaductele care trec la mare inalțime deasupra Dunarii: suruburile care sustin traversele de cale ferata sunt rupte, ruginite si pot fi ușor scoase cu mana. Si multe dintre traverse sunt putrede si crapate.

- Registrul Auto Roman a anuntat ca 1.700 de masini verificate in trafic in prima jumatate a anului prezentau pericol iminent de accident, iar aproape jumatate dintre cele 34.000 de masini verificate erau neconforme.Registrul Auto Roman (RAR) a facut publice o serie de informatii cu privire la rezultatele…

