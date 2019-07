Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat miercuri primele rezultate ale unui chestionar adresat cetatenilor romani si ONG-urilor din strainatate. Ea a precizat ca cifrele actuale arata ca un numar de aproximativ 9,7 milioane de romani sunt plecati din tara si ca motivele…

- Președintele Biroului Electoral pentru Secțiile de Vot din Strainatate (BESVS), Florentina Vasilațeanu, a anunțat ca a cerut BEC central prelungirea programului de votare, in urma mai multor solicitari in acest sens. „In condițiile in care noi am asigurat un numar record de secții de votare in strainatate,…

- Situațiile prezentate de Biroul Electoral Central arata ca pana la acest moment, adica puțin dupa ora 15, peste cinci milioane de cetațeni romani s-au prezentat la vot, mai exact 5.191.436 de persoane. Adica o prezența de 28,41% Topul prezenței pe județe arata in felul urmator: Ilfov – 34,65% Cluj –…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca votul la alegerile europarlamentare si referendumul national a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda, la 22.00, ora Romaniei si 7.00 ora locala, in sectia de votare nr. 18, cea mai indepartata sectie organizata peste hotare. Potrivit Biroului…

- UDMR anunta suspendarea protocolului de colaborare cu coalitia PSD-ALDE pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului. UDMR nu va sustine, incepand de joi, nicio initiativa sau masura a Guvernului, iar pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare…

- Departamentul de Stat american a dispus miercuri, 15 mai ca mai mulți functionari din cadrul serviciilor neesentiale ale Ambasadei Statelor Unite la Bagdad si de la Consulatul american la Erbil, capitala Kurdistanului irakian, sa paraseasca Irakul, in contextul unor tensiuni puternice cu Iranul, relateaza…

- Bucurestiul ar putea fi lovit in cursul zilei de luni de o tornada, potrivit celui mai cunoscut site american specializat in prognoze meteorologice, citat de Antena 3. Intre timp, meteorologii romani spun ca vremea se va raci accentuat. Vor fi diferențe de zece grade Celsius, ploi torentiale si grindina.…